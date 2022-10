La Chine veut percer les secrets du Soleil

Pékin a déployé un télescope d’exploration solaire qui aidera à prévoir la météo spatiale

La Chine a lancé avec succès un satellite d’observation de l’activité solaire qui jouera un rôle déterminant dans la prévision de la météo spatiale, a annoncé dimanche la Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) du pays.

Le satellite, qui s’appelle Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), a été envoyé dans l’espace depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, sur une fusée Longue Marche-2D, a indiqué l’ACCS. Selon le China Daily, l’ASO-S est le premier instrument chinois à grande échelle dédié à l’étude du Soleil.

La sonde de 859 kg commencera ses opérations à une altitude de 720 km pour étudier comment le champ magnétique solaire est lié aux éruptions solaires et aux éjections de masse coronale – qui sont des explosions massives de plasma. Cela devrait aider à recueillir les données nécessaires pour mieux prévoir la météo spatiale. De telles informations sont d’une grande utilité car divers phénomènes solaires sont capables de désactiver des équipements électroniques sensibles sur Terre.

Le satellite est conçu pour fonctionner pendant plus de quatre ans et est équipé de trois charges utiles. Il accumulera et retransmettra également vers la Terre environ 500 gigaoctets de données par jour.

Un avantage majeur du télescope spatial est qu’il ne peut pas être entravé par la rotation de la planète et le cycle des jours.

“ASO-S est capable de sonder le Soleil 24 heures par jour pendant la majeure partie de l’année“, a déclaré à Xinhua Gan Weiqun, le scientifique principal du satellite. “Son temps d’arrêt quotidien le plus long ne dépasse pas 18 minutes lorsqu’il traverse brièvement l’ombre de la Terre chaque jour de mai à août.”

Le télescope lui-même a été surnommé Kuafu-1, du nom d’un géant de la mythologie chinoise qui a chassé le Soleil.

La mission ASO-S s’appuie sur le succès du Chinese Hydrogen-Alpha Solar Explorer, un petit satellite expérimental lancé en octobre 2021 et destiné à étudier les éruptions solaires. Cette sonde a également été livrée dans l’espace à bord d’une fusée Longue Marche 2D, atteignant une altitude d’environ 517 km.