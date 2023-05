La Chine veut négocier un accord de paix avec l’Ukraine qui ne blesse pas la Russie

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors d’une cérémonie de signature après leurs entretiens au Kremlin à Moscou le 21 mars 2023. Vladimir Astapkovitch | AFP | Getty Images

La Chine est confrontée à un défi « de taille » lorsqu’il s’agit de tenter de négocier un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie, selon des analystes politiques, le pays marchant sur une corde raide diplomatique entre apparaître suffisamment neutre pour gagner la confiance de Kiev et s’assurer que tout accord ne fait pas de mal. ses alliés à Moscou. Pékin – qui a envoyé des représentants en Ukraine, en Russie et dans plusieurs pays européens cette semaine dans le but de jeter les bases de pourparlers de paix – a un intérêt particulier à ce que Moscou ne semble pas avoir été « vaincu » dans tout règlement car cela pourrait se retourner contre lui sur Pékin, notent les analystes. « Une défaite totale de la Russie ne sert pas les intérêts chinois, surtout si elle conduit à [President Vladimir] La disparition de Poutine », a déclaré mardi à CNBC Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund (GMF) des États-Unis. « La Russie est un partenaire de plus en plus important pour [Chinese President] Xi Jinping. Aucun autre pays ne peut aider à affaiblir le leadership américain dans le monde et à réviser l’ordre international », a-t-elle ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping partent après une réception à la suite de leurs entretiens au Kremlin à Moscou le 21 mars 2023. Pavel Byrkin | AFP | Getty Images

La Chine intensifie ses efforts pour amener la Russie et l’Ukraine à la table des négociations avec le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes, Li Hui, en visite en Europe cette semaine pour des entretiens « sur un règlement politique de la crise ukrainienne », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. La Russie a lancé son invasion non provoquée de l’Ukraine en février 2022 et après des mois de guerre d’usure, le conflit est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase, l’Ukraine soutenue par l’Occident devant lancer une contre-offensive massive pour reprendre les territoires occupés à l’est et au sud. du pays. La Chine est largement considérée comme ayant soutenu la Russie pendant la guerre, refusant de condamner l’invasion et s’engageant à approfondir sa coopération stratégique avec le pays, bien que Moscou soit considérée par la plupart des analystes comme le partenaire subordonné et subalterne dans la relation. L’un des principaux facteurs qui lient la Chine et Moscou est une antipathie et une méfiance partagées et profondément ancrées à l’égard de l’Occident, les deux critiques de la domination des États-Unis dans les affaires mondiales. Dans ce contexte, Moscou et Pékin sont restés remarquablement proches tout au long de la guerre, Xi et Poutine ayant tenu de nombreux appels et une visite d’État en mars. En revanche, Xi n’a appelé son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour la première fois qu’en avril.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’entretient avec le président chinois Xi Jinping par téléphone, à Kiev, le 26 avril 2023. Service de presse présidentiel ukrainien | Reuter

Il ne fait aucun doute que la Chine veut que la guerre se termine, la considérant comme une crise malvenue qui affecte l’économie mondiale. Mais il contient également un potentiel de danger politique pour la Chine, avec une Russie vaincue considérée comme très vulnérable à l’instabilité politique, au désordre et même au changement de régime. En tant que telle, la décision de la Chine de négocier la paix entre la Russie et l’Ukraine n’est pas considérée comme altruiste mais motivée par son propre intérêt. Cet intérêt va jusqu’à s’assurer que son voisin et allié, la Russie, n’ait pas l’air d’avoir été humilié et « vaincu » dans tout accord de paix avec l’Ukraine. En gérant le processus de négociation, la Chine peut voir que ce n’est pas le cas, notent les analystes. « Il y aura certainement un élément important pour sauver la face de tout effort chinois de négociation de la paix », a déclaré à CNBC Etienne Soula, analyste de recherche à l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie du GMF, qui se concentre sur la Chine, ajoutant que « Pékin essaiera probablement d’aider la Russie à céder ». le moins possible tout en convainquant les Ukrainiens et leurs partisans occidentaux d’enterrer la hache de guerre. » Crucialement pour la Chine, une Russie humiliée donnerait une mauvaise image de ses propres ambitions de contester l’hégémonie perçue de l’Occident. « Le récit de la Chine sur sa propre ascension au centre de la gouvernance mondiale dépend de l’idée correspondante que les démocraties occidentales, et les États-Unis en particulier, déclinent de manière irréversible », a déclaré Soula. « Faire vaincre par ces pays l’une des plus grandes autocraties du monde, un membre du Conseil de sécurité doté de l’arme nucléaire, par procuration, sans même avoir de bottes sur le terrain, serait un grand revers pour l’histoire que la Chine essaie de raconter au monde sur l’avenir. . » CNBC a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir une réponse aux commentaires et n’a pas encore reçu de réponse.

« Défi de taille »

La dernière incursion de la Chine dans l’arène de la diplomatie mondiale intervient après un récent succès dans la négociation d’un accord entre les ennemis du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et l’Iran, dans lequel ils ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir des ambassades dans les pays de l’autre. Reproduire cet exploit entre l’Ukraine et la Russie sera beaucoup plus difficile, selon les analystes, notant que Pékin a une montagne à gravir pour persuader les deux parties de parvenir à un accord alors qu’il y a tant de rancoeur entre elles et quand tant d’enjeux sont en jeu.

Une vue du cimetière où sont enterrés des soldats ukrainiens tombés au combat, dont Gennady Kovshyk, un soldat de la 92e brigade mécanisée séparée, à Kharkiv, en Ukraine, le 16 février 2023. Sophie Bobok | Agence Anadolu | Getty Images