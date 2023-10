Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à CNN Pendant ce temps en Chine bulletin d’information qui explore ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde.





CNN

—



Lorsque le président palestinien Mahmoud Abbas s’est rendu à Pékin en juin, la Chine s’est engagé à contribuer « Sagesse chinoise, force chinoise » pour résoudre le conflit de longue date entre les Palestiniens et Israël.

Cet engagement, qui fait suite à un Un rapprochement négocié par Pékin entre rivaux acharnés, l’Iran et l’Arabie Saoudite, était largement perçue comme faisant partie de l’ambition de la Chine d’étendre son influence diplomatique au Moyen-Orient – ​​une région traditionnellement dominée par la puissance américaine.

Quelques mois plus tard, la proposition de Pékin de négocier la paix dans l’un des conflits les plus insolubles au monde est mise à l’épreuve par un nouveau déclenchement de guerre entre Israël et Gaza, après le lancement par le groupe militant palestinien Hamas une attaque surprise sans précédent sur Israël.

Jusqu’à présent, la réponse de la Chine à la crise – qui a fait au moins 1 200 morts parmi les Israéliens, ainsi que 950 Palestiniens et des milliers d’autres blessés ou déplacés – a été un simple appel à la retenue de la part des deux parties, sans aucune condamnation du Hamas. pour un déchaînement qui a déclenché le massacre de civils et enlèvement d’otagesy compris les enfants et les personnes âgées.

Le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a présenté une initiative de sécurité menée par Pékin pour le Moyen-Orient comme une alternative au système dirigé par les États-Unis lors de sa dernière visite dans la région en décembre, n’a encore fait aucune déclaration publique sur le conflit.

Les experts disent que cette première réponse peut exposer L’influence limitée de Pékin dans la région, malgré la propagande officielle présentant la Chine comme le nouveau artisan de la paix dans le monde.

“La Chine n’a pas vraiment l’expérience ou l’expertise dans la région pour apporter un changement significatif” dans le conflit complexe et de longue durée entre la Palestine et Israël, a déclaré Jonathan Fulton, chercheur principal non-résident à l’Atlantic Council basé à Abu Dhabi. .

« On ne voit pas les gouvernements de la région se demander ‘quelle est la solution de la Chine à ce problème’ parce qu’ils ne sont pas encore considérés comme un acteur crédible ici. »

Alors que les condamnations contre le Hamas affluaient des États-Unis, d’Europe et d’une grande partie de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine, Pékin s’est abstenu d’appeler le groupe et a cherché à se présenter comme une partie neutre dans le conflit.

Dans une brève déclaration dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé « les parties concernées à rester calmes, à faire preuve de retenue et à mettre immédiatement fin aux hostilités ». Il a réitéré le soutien de Pékin à une « solution à deux États » visant à établir un État palestinien indépendant comme moyen de sortir du conflit.

La réaction discrète de Pékin face au déchaînement de samedi du Hamas a suscité une réaction de la part d’Israël. Yuval Waks, un haut responsable de l’ambassade d’Israël à Pékin, a déclaré que son pays s’attendait à une « condamnation plus ferme » du Hamas de la part de la Chine.

“Quand des gens sont assassinés, massacrés dans les rues, ce n’est pas le moment d’appeler à une solution à deux États”, a déclaré dimanche Waks aux journalistes, selon le journal. Reuters.

Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, qui était à Pékin pour une visite bipartite au Congrès, a également a exprimé sa déception avec la réponse de la Chine lors d’une réunion avec Xi lundi.

“Je dis cela avec respect, mais je suis déçu par la déclaration du ministère des Affaires étrangères qui ne montre aucune sympathie ni aucun soutien pour le peuple israélien en ces temps tragiques”, a déclaré Schumer, faisant écho aux critiques qu’il avait formulées plus tôt lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères.

Suite à ces critiques, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, est allé un peu plus loin lors d’un point de presse régulier plus tard lundi, affirmant que la Chine était « profondément attristée par les pertes civiles » et condamnait « tout acte qui nuit aux civils ».

Mais elle a éludé la question de savoir si Pékin considère les attaques du Hamas contre des civils comme des actes terroristes et a réitéré le message de neutralité, qualifiant la Chine d’« amie d’Israël et de la Palestine ».

Dans toutes ses déclarations, Pékin s’est abstenu de nommer le Hamas, décrivant vaguement la crise comme une « escalade des tensions et de la violence entre la Palestine et Israël ».

La référence la plus proche au Hamas est venue de Zhang Jun, représentant permanent de Pékin auprès des Nations Unies, qui a déclaré que des « affrontements intenses » avaient éclaté entre Israël et des « groupes armés à Gaza ».

Comme la Russie et la plupart des pays arabes, la Chine considère le Hamas comme une organisation de résistance et non comme un groupe terroriste comme le désignent les États-Unis et l’Union européenne.

La réticence de la Chine à nommer ou condamner le Hamas a été comparée à sa réponse à la guerre en Ukraine. Là-bas, Pékin a refusé de condamner l’agression russe ou même de la qualifier d’« invasion ».

Et la position ambiguë de Pékin sur la violence du Hamas contraste fortement avec son approche de « tolérance zéro » à l’égard du terrorisme dans la région occidentale du Xinjiang, où les autorités ont déclenché une répression sécuritaire qui a duré des années et qui a vu l’internement massif des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes.

Malgré ses affirmations de neutralité, la couverture du conflit par la télévision publique chinoise semble plus biaisée.

Les meurtres brutaux de civils israéliens par les combattants du Hamas ont été peu diffusés dans le programme d’information le plus regardé du pays, sur la chaîne de télévision publique CCTV. Au lieu de cela, l’émission diffusée aux heures de grande écoute s’est principalement concentrée sur les frappes aériennes israéliennes sur Gaza – et les scènes de dévastation qu’elles y ont créées.

« Vous pouvez clairement voir la Chine jouer un camp », a déclaré Phil Cunningham, un consultant en médias qui suivis et analyses Le programme d’information nocturne de CCTV, notant qu’il suit un modèle similaire à celui de la couverture pro-russe de la guerre en Ukraine par le réseau.

Les médias d’État chinois n’ont pas tardé à accuser les États-Unis du conflit qui fait actuellement rage au cœur du Moyen-Orient.

Dans un éditorial publié lundi, le Global Times, un tabloïd nationaliste affilié au porte-parole officiel du Parti communiste chinois, a critiqué les pays occidentaux – en particulier les États-Unis – pour avoir « pris parti » sur la question et « attisé les flammes plutôt que de calmer la situation ».

« Il s’agit d’une tendance constante pour les pays occidentaux dans de nombreuses régions de conflit, où ils créent souvent des obstacles substantiels à la résolution des crises », indique le document.

Ce soir-là, les caméras de vidéosurveillance segment d’actualité sur le conflit a diffusé des images d’archives du porte-avions USS Ford, citant le secrétaire américain à la Défense disant que le porte-avions avait été déployé en Méditerranée orientale dans un contexte de présence accrue de l’US Air Force dans la région. Il a ensuite déclaré qu’un porte-parole du Hamas avait « condamné les États-Unis pour leur implication dans l’invasion du peuple palestinien ».

Sur les réseaux sociaux chinois fortement censurés, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur soutien aux Palestiniens et critiqué Israël – souvent en s’en prenant directement ou voilée aux États-Unis.

Alors que certains ont exprimé leur choc et leur indignation face aux meurtres brutaux de civils israéliens par le Hamas, le déluge de messages anti-israéliens est un signe révélateur du type de discours qui est autorisé à prévaloir dans l’opinion en ligne très organisée du pays.

Alors que le conflit s’intensifie, Pékin se retrouve dans une situation délicate.

Fulton, analyste à l’Atlantic Council, a déclaré que la réponse de la Chine était cohérente avec sa tendance traditionnelle en faveur des Palestiniens sur la question avec Israël.

Lorsque le conflit à Gaza a éclaté pour la dernière fois en 2021, Pékin – qui présidait alors le Conseil de sécurité de l’ONU – a exprimé son soutien aux Palestiniens et a présenté la Chine comme une alternative aux États-Unis sur cette question.

La Chine est depuis longtemps amicale avec les dirigeants palestiniens.

Abbas, le président de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie – qui a perdu le contrôle de Gaza au profit de son rival Hamas en 2007 – s’est rendu à Pékin cinq fois au cours de ses près de deux décennies au pouvoir. Lors de son dernier voyage en juin, Xi et Abbas a annoncé une mise à niveau dans les relations bilatérales à un « partenariat stratégique ».

Mais la Chine a également approfondi ses liens économiques avec Israël ces dernières années, en intensifiant le commerce et les investissements dans des secteurs allant de la technologie aux infrastructures. Israël a participé à l’initiative de Pékin, la Ceinture et la Route, qui a vu la construction de un nouveau port à Haïfala plateforme maritime la plus fréquentée du pays, par une entreprise publique chinoise.

Cependant, la prise de conscience qu’Israël sera toujours dans le camp américain reste une préoccupation majeure pour Pékin, d’autant plus que sa rivalité mondiale avec Washington s’intensifie.

…