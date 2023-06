La Chine vers une stagnation semblable au Japon ? Macquarie dit que le pire est derrière

Un livreur de nourriture est assis devant un restaurant dans un centre commercial à Pékin le 30 mai 2023. Jade Gao | AFP | Getty Images

BEIJING – La reprise économique de la Chine après la pandémie devrait s’élargir, ce qui signifie que le pays ne se dirige pas encore vers une stagnation à la japonaise, selon Larry Hu, économiste en chef de Macquarie pour la Chine. Les récentes données économiques de la Chine ont largement déçu les investisseurs qui espéraient un net rebond de la deuxième économie mondiale après la fin des contrôles de Covid en décembre. Le chômage des jeunes a atteint un niveau record de plus de 20 % en avril. Dans un rapport publié vendredi, Hu a attribué le récent ralentissement économique à un retrait « prématuré » du soutien politique après des données du premier trimestre meilleures que prévu.

Si le pire est derrière nous, la reprise est loin d’être auto-entretenue. Larry Hu Économiste en chef de la Chine, Macquarie

À l’avenir, il s’attend à ce que les décideurs politiques restent accommodants compte tenu de l’absence d’inflation et du chômage élevé des jeunes – avec plus d’urgence à assouplir à mesure que les comparaisons d’une année sur l’autre s’adoucissent au troisième trimestre. « Alors que la reprise s’élargit au fil du temps, l’économie entrera dans une autre spirale ascendante avec une demande plus forte et une meilleure confiance », a déclaré Hu.

Lors d’une réunion vendredi, le plus haut organe exécutif chinois, le Conseil des affaires d’État, a appelé à améliorer l’environnement des affaires et à supprimer les obstacles locaux à l’accès au marché, selon les médias d’Etat. Le pays étendrait également les incitations à l’achat de véhicules à énergies nouvelles afin de stimuler la consommation, ont rapporté les médias d’État. La réunion, dirigée par le Premier ministre Li Qiang, a noté que les fondements de la reprise économique de la Chine n’étaient pas encore solides.

Similaire, mais pas le même que le Japon

« Alors que le pire est derrière nous, la reprise est loin d’être auto-entretenue », a déclaré Hu de Macquarie. « Les entreprises hésitent à embaucher en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs, et les consommateurs hésitent à dépenser en raison de la faiblesse du marché du travail. » « Une telle spirale descendante auto-réalisatrice ressemble un peu aux » décennies perdues « du Japon », a-t-il déclaré. L’économie du Japon a connu une croissance rapide dans les années 1970 et 1980, pour ensuite stagner lorsque la bulle a éclaté dans les années 1990 et que les prix des actions et de l’immobilier ont chuté. Le Japon a été la deuxième économie mondiale pendant des décennies, jusqu’à ce que la Chine le dépasse en 2010.

« L’absence d’une reprise auto-entretenue en Chine aujourd’hui est principalement un phénomène cyclique et non structurel », a déclaré Hu. « L’histoire suggère que l’inquiétude concernant la ‘japanification’ s’apaisera une fois que la reprise sera plus enracinée. » Il a souligné que les inquiétudes précédentes concernant les reprises économiques en 2012, 2016 et 2019 avaient toutes conduit à des corrections du marché au deuxième trimestre de ces années – avant que l’indice MSCI Chine ne monte. Le iShares MSCI Chine ETF est en baisse d’environ 4 % depuis le début de l’année.

