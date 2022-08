La Chine vante ses relations avec la Russie et accuse les États-Unis d’être “le principal instigateur de la crise ukrainienne”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine à Moscou, a vanté les relations étroites de son pays avec la Russie et accusé les États-Unis d’être responsables de la “crise ukrainienne” dans une interview mercredi avec l’agence de presse russe Tass.

“En tant qu’architecte et principal instigateur de la crise ukrainienne, Washington, tout en imposant des sanctions globales sans précédent à la Russie, continue de fournir des armes et du matériel militaire à l’Ukraine”, a déclaré Zhang à l’agence de presse russe.

“Son but ultime est d’épuiser et de ruiner la Russie avec une longue guerre et un bâton de sanction.”

Poutine a lancé une invasion de l’Ukraine le 24 février, qui a entraîné la mort d’au moins 5 400 civils et déplacé plus de 10 millions de personnes, selon les Nations Unies.

Cinq mois après le début de la guerre, les combats se sont intensifiés dans la région orientale du Donbass alors que les troupes ukrainiennes tentent d’empêcher la Russie de gagner plus de terrain.

Poutine a cherché à renforcer les relations avec la Chine dans la perspective de l’invasion, visitant Pékin pendant les Jeux olympiques d’hiver et déclarant dans une déclaration conjointe de 5 000 mots avec le président chinois Xi Jinping que le partenariat des deux pays n’a “aucune limite”.

« Sous la direction stratégique de [China’s] Président Xi Jinping et président [of Russia Vladimir] Poutine, les relations sino-russes sont entrées dans la meilleure période de l’histoire, caractérisée par le plus haut niveau de confiance mutuelle, le plus haut degré d’interaction et la plus grande importance stratégique”, a déclaré Zhang à Tass.

Alors que la Chine semble soutenir le raisonnement de Poutine pour la guerre, le pays a jusqu’à présent refusé de fournir une assistance militaire directe ou aidé le Kremlin à esquiver les sanctions, ont déclaré des responsables américains.

Les déclarations de l’envoyé chinois en Russie interviennent dans un contexte d’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taiwan.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue à Taïwan au début du mois, incitant l’armée chinoise à organiser des exercices militaires à tir réel dans le détroit de Taïwan après son départ.