Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre chinois des Affaires étrangères cherche à convaincre son homologue italien des avantages de l’initiative « la Ceinture et la Route » du dirigeant Xi Jinping, qui consiste en des projets d’infrastructure construits et financés par la Chine, alors que Rome réfléchit à l’opportunité de renouveler l’accord.

Lors d’une réunion lundi, Wang Yi a déclaré à Antonio Tajani que le commerce bilatéral était passé de 50 milliards de dollars à près de 80 milliards de dollars et que les exportations italiennes vers la Chine avaient augmenté d’environ 30 % au cours des cinq dernières années.

Bien que ces chiffres n’aient pas été corroborés, le gouvernement conservateur italien a mis en doute les avantages de cet accord.

En 2019, l’Italie est devenue le seul pays européen à adhérer à l’initiative dirigée par Giuseppe Conte, alors Premier ministre, et elle ne devrait pas être prolongée lorsqu’elle sera renouvelée à la fin de l’année.

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a cité Wang disant à Tajani que « la Chine et l’Italie devraient adhérer à la bonne manière de s’entendre » avec un respect mutuel et une confiance face aux perturbations géopolitiques et que la Chine était prête à faire pression pour un développement régulier du pays. Relations Chine-Italie.

L’agence de presse italienne ANSA a cité Tajani disant que « l’Italie est également partisane du dialogue avec Pékin au niveau de l’Union européenne, ainsi que d’un dialogue franc et ouvert sur les principes et les droits ».

La Chine vante l’initiative « la Ceinture et la Route », connue sous le nom de BRI, comme ayant réussi à développer les infrastructures dans les pays sous-développés. Les critiques affirment que la BRI a construit des projets vaniteux dans des pays qui avaient besoin d’éradication de la pauvreté et de services de base, tandis que les gouvernements locaux se sont retrouvés avec d’énormes dettes envers les banques d’État chinoises en vertu de contrats entourés de secret.