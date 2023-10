Le prochain sommet de Malte est considéré comme une plate-forme permettant aux responsables ukrainiens de courtiser les pays neutres, selon l’agence. La Chine manquera probablement cette semaine une grande réunion internationale de responsables de la sécurité à Malte consacrée à la résolution du conflit ukrainien, a rapporté Bloomberg jeudi. Le rassemblement, auquel devraient participer des représentants de plus de 50 pays, portera sur le projet soutenu par Kiev. « formule de paix » cela est rejeté par Moscou. Selon des personnes proches du dossier interrogées par l’agence, les participants au sommet, qui se tiendra samedi et dimanche, comprendront, entre autres, les membres du Groupe G7, le Qatar, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Turquie, tandis que plusieurs d’autres pays, comme le Brésil et le Chili, devraient adhérer en ligne. Andrey Yermak, chef du bureau du président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré vendredi qu’il aborderait plusieurs points du dossier de Kiev. « formule de paix » y compris la sécurité alimentaire, énergétique et nucléaire, les questions humanitaires, ainsi que “la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

Le plan en dix points, présenté pour la première fois par Zelensky l’année dernière, exige également que la Russie retire ses troupes du territoire que l’Ukraine revendique comme étant le sien, et appelle à la création d’un tribunal chargé de poursuivre Moscou pour crimes de guerre présumés. La Russie a rejeté à plusieurs reprises la proposition comme étant inacceptable, la qualifiant de signe que l’Ukraine n’était pas sérieuse dans les négociations. En savoir plus

La Turquie estime que les pourparlers de paix en Ukraine sont « futiles » sans la Russie – Hurriyet

Bloomberg note que l’éventuelle non-présentation de Pékin à la réunion serait un “déception” pour Zelensky, qui espérait obtenir du soutien à son initiative lors d’un sommet considéré comme une plate-forme permettant aux responsables ukrainiens de faire un discours aux pays restés largement neutres dans le conflit. Le sommet de Malte devrait suivre des réunions similaires au Danemark en juin et en Arabie Saoudite en août. Alors que la Russie n’était présente ni à l’une ni à l’autre, la Chine a participé à cette dernière et le ministère des Affaires étrangères de Pékin a déclaré à l’époque qu’elle avait aidé. « pour consolider le consensus international ».

Moscou a déclaré qu’elle ne voyait aucune valeur aux pourparlers de paix en Ukraine qui excluraient la Russie. Commentant spécifiquement le sommet de Malte de jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l’a qualifié de « inutile et contre-productif » ajoutant que ceux qui ont conçu le format du sommet s’appuient sur « chantage et menaces » pour attirer autant de pays neutres que possible. Depuis le début du conflit ukrainien, la Chine a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou, suggérant que la crise était en partie causée par l’expansion de l’OTAN après la fin de la guerre froide.