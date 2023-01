La Chine va perdre le titre de pays le plus peuplé cette année (ONU)

L’Inde devrait prendre la tête d’ici avril

L’Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde d’ici le 14 avril, atteignant 1,43 milliard d’habitants et dépassant la Chine plus tôt que prévu, selon les données de l’ONU. La population du pays, actuellement supérieure à 1,4 milliard, devrait continuer de croître pour atteindre 1,7 milliard en 2064 avant de commencer à décliner.

L’ONU a augmenté à plusieurs reprises son estimation du moment où l’Inde dépassera son voisin du nord en termes de population. Pas plus tard qu’en 2019, cela ne devait pas se produire avant 2027. Ce sera la première fois en 300 ans que la Chine n’est pas le leader de la population.

Alors que l’Inde a connu une croissance de 2 % depuis la seconde moitié du XXe siècle, le taux de croissance de la Chine a diminué de près de moitié pour atteindre 1,1 % entre 1973 et 1983 et ne s’est jamais redressé, en grande partie à cause des politiques gouvernementales limitant les familles à un enfant. . Alors que les familles chinoises sont désormais libres d’avoir autant d’enfants qu’elles le souhaitent, la taille moyenne des familles reste à 1,3.

Ainsi, l’Inde surpassant la Chine en tant que pays le plus peuplé n’est pas parce que son propre taux de natalité augmente – il est en fait passé d’une moyenne de 5,7 naissances par femme en 1950 à seulement deux naissances par femme en 2022 – mais parce qu’il diminue plus lentement. que celui de la Chine.

L’économie de l’Inde est également en croissance. Dépassant récemment son ancienne métropole britannique en tant que cinquième plus grande au monde, elle devrait atteindre la troisième place d’ici 2029, selon la State Bank of India. Le pays devrait également fournir plus d’un sixième de l’augmentation de la population mondiale en âge de travailler d’ici 2050.