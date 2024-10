La Chine va paniquer : l’armée de l’air empile des F-22 Raptors et des chasseurs F-16 à proximité

Ce que vous devez savoir : La base aérienne de Kadena au Japon a reçu de nouvelles rotations d’avions de l’US Air Force, notamment des chasseurs F-22 Raptor d’Alaska et des F-16 Fighting Falcon de Caroline du Sud. Ce déploiement soutient les efforts de modernisation en cours alors que la base supprime progressivement sa flotte vieillissante de F-15C/D Eagles, un processus annoncé il y a deux ans.

-Alors que Kadena attend l’arrivée du nouveau F-15EX Eagle II dans les années à venir, l’US Air Force maintient une forte présence régionale en faisant tourner les avions de combat de première ligne tels que le F-22 et le F-16.

-Ces mesures visent à renforcer la position américaine dans la région Indo-Pacifique face aux défis de sécurité régionaux.

Les nouveaux chasseurs F-22 et F-16 effectuent une rotation vers la base aérienne de Kadena au milieu de la retraite du F-15

Le « Keystone of Pacific » a accueilli cette semaine une nouvelle rotation d’avions et de personnel, tout en continuant de préparer le retrait de ses anciens avions. Base aérienne de Kadena, Japon, annoncé jeudi que « de nouvelles forces de rotation de la base commune Elmendorf-Richardson, en Alaska, et de la base aérienne Shaw, en Caroline du Sud » sont récemment arrivées. Cela inclut des chasseurs de supériorité aérienne F-22 Raptor de cinquième génération, qui ont effectué le vol depuis la base en Alaska, tandis que des F-16 Fighting Falcon multirôles sont arrivés depuis Shaw.

« Ensemble, ils représentent l’engagement continu de l’US Air Force à améliorer sa posture et à bâtir sur des bases solides dans l’Indo-Pacifique », a déclaré Kadena.

Aigles quittant le nid

L’arrivée des Fighting Falcons et Raptors intervient quelques jours seulement après la base confirmée que le personnel des 199e et 19e escadrons de chasse ainsi que du 27e Escadron expéditionnaire de génération de chasseurs quittera bientôt le nid au Japon, après un déploiement de six mois visant à soutenir les efforts de modernisation de l’installation.

Le F-22 nouvellement arrivé remplacera probablement les Raptors du 27e EFS. Les États-Unis ont déployé de plus en plus de chasseurs furtifs dans la région dans le cadre d’une démonstration de force et pour dissuader les agressions chinoises et nord-coréennes.

Les déploiements se sont intensifiés alors que Kadena a commencé à retirer sa flotte de chasseurs F-15C/D Eagle. Le service aérien a annoncé pour la première fois il y a deux ans que les F-15 vieillissants seraient retirés, mais le processus a été entrepris lentement – ​​et on ne sait pas exactement combien de F-15C sont encore basés à Kadena. L’US Air Force a continué à assurer la rotation de différents escadrons vers la base pour assurer une présence continue d’avions de combat de première ligne.

Kadena est en passe de recevoir jusqu’à trente-six F-15EX Eagle II au cours des années à venir, mais entre-temps, elle continuera probablement à être soutenue par des F-22 Raptors et d’autres chasseurs envoyés depuis les bases aériennes de l’US Navy.

« Il y aura des leçons à tirer lorsqu’il s’agira d’installer une nouvelle plate-forme dans ces environnements et nous tirerons probablement quelques leçons sur les capacités du F-15EX », a déclaré le général Kevin B. Schnider, commandant des forces aériennes du Pacifique, à Air & Space. Revue des Forces en septembre. « Je ne pense pas que l’introduction d’une nouvelle plateforme à Kadena ne constituera pas une transition significative simplement parce que les personnes qui exploitent cette plateforme connaissent déjà le secteur. »

La clé de voûte du Pacifique

Base aérienne de Kadena est situé sur l’île japonaise d’Okinawa, qui abrite également un vaste réseau de bases aériennes et d’installations navales qui jouent toutes un rôle central dans le maintien de la stabilité régionale et la sauvegarde des routes maritimes et aériennes vitales.

L’île se trouve à environ 900 milles de Tokyo, Manille, Séoul et Hong Kong. Il se trouve à 1 200 milles à l’ouest de Guam, le territoire américain qui sert de plaque tournante essentielle aux opérations militaires américaines dans la région.

En avril de cette année, l’US Air Force a effectué une « marche d’éléphant » massive avec des F-15C, F-16C, F-22A, F-35A et d’autres avions. L’exposition était destinée à montrer l’état de préparation et la puissance, d’autant plus que de nouvelles unités rotatives, les F-16C et les F-22A, étaient récemment arrivées.

L’exercice a également renforcé la préparation et le travail d’équipe essentiels aux missions de combat aérien. Une démonstration de force similaire a eu lieu fin novembre 2022, lorsque six types d’avions différents étaient alignés à Kadena, tandis qu’une autre promenade à dos d’éléphant avait lieu à la base en novembre dernier.

Cela signifie que nous devrions voir un autre éléphant marcher d’un moment à l’autre !

