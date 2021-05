La Chine va ouvrir une réplique massive d’un navire malheureux en tant qu’attraction touristique

Le Titanic est ramené des profondeurs, plus d’un siècle après son infâme voyage inaugural, dans un parc à thème chinois sans littoral où les touristes peuvent bientôt passer une nuit sur une réplique à grande échelle. Le principal bailleur de fonds du projet a été inspiré pour recréer le paquebot de croisière le plus tristement célèbre du monde par le succès au box-office du même nom en 1997 – autrefois le film le plus rentable au monde et très populaire en Chine. Le navire de luxe original, le plus grand de son temps et marqué «insubmersible» par ses propriétaires, est devenu synonyme d’orgueil depuis qu’il a plongé dans les profondeurs de l’Atlantique en 1912 après avoir heurté un iceberg, faisant plus de 1500 morts.

L’investisseur Su Shaojun a déclaré qu’il était motivé pour financer l’audacieux duplicata de 260 mètres de long (850 pieds de long) pour garder les souvenirs du Titanic vivants.

«J’espère que ce navire sera là dans 100 ou 200 ans», a déclaré Su.

«Nous construisons un musée pour le Titanic.» Cela a pris six ans, plus longtemps que la construction du Titanic original, plus 23 000 tonnes d’acier, plus d’une centaine de travailleurs et un prix élevé d’un milliard de yuans (153,5 millions de dollars).

Tout, de la salle à manger aux cabines de luxe et même les poignées de porte, est conçu sur le Titanic original. Il constitue la pièce maîtresse d’un parc à thème de la province du Sichuan à plus de 1000 kilomètres (620 miles) de la mer. Le site présente une réplique du port de Southampton vu dans l’épopée de la catastrophe de James Cameron en 1997, où le personnage fictif de Leonardo DiCaprio, Jack, se balance à bord après avoir remporté son billet dans un pari.

Les bus de tournée jouent le thème du film, «My Heart Will Go On» de Céline Dion, en boucle.

Il en coûte jusqu’à 2000 yuans (environ 150 dollars) pour passer une nuit sur le navire pour le «service de croisière cinq étoiles», dit Su, ajoutant qu’avec une machine à vapeur en état de marche, les clients se sentiront vraiment en mer.

Il était tellement excité par le défi qu’il a vendu ses actifs dans le secteur de l’énergie, y compris une participation dans plusieurs projets hydroélectriques, pour investir dans le Titanic.

‘Hériter du grand esprit’

Mais même avant son ouverture, la réplique a suscité beaucoup de controverses. Les utilisateurs en ligne se sont demandé si le célèbre navire attirerait les touristes étant donné la catastrophe qui a frappé son inspiration réelle. D’autres craignaient qu’il ne rejoigne d’autres projets de construction chinois ambitieux qui se sont transformés en éléphants blancs – y compris une réplique de 2008 de l’USS Enterprise, un porte-avions américain, qui a coûté plus de 18 millions de dollars et a été abandonné peu de temps après son ouverture.

Mais Su espère que jusqu’à cinq millions de visiteurs annuels viendront voir son Titanic.

«Ce volume touristique doit garantir le retour de notre investissement», a-t-il ajouté.

Le directeur du projet, Xu Junnian, a déclaré qu’il était important de préserver la mémoire du navire.

«La plus grande importance de la construction de ce navire est de faire avancer et d’hériter du grand esprit du Titanic», a-t-il déclaré.

Outre l’attrait durable du blockbuster hollywoodien, le Titanic a fait la une des journaux en Chine ces dernières semaines avec la sortie d’un nouveau documentaire intitulé «The Six». Le film raconte l’histoire d’un groupe de voyageurs chinois à bord lorsque le navire coule , dont six ont survécu, mais les développeurs espèrent recruter de plus grands noms pour attirer les visiteurs.

« Nous aimerions inviter Jack, Rose et James Cameron à la cérémonie d’inauguration », a déclaré Su.

