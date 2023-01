La Chine va ouvrir sa frontière avec Hong Kong après trois ans de contrôle strict

Hong Kong

Le gouvernement chinois a annoncé jeudi qu’il rouvrirait sa frontière avec Hong Kong le 8 janvier, près de trois ans après sa fermeture en grande partie dans le but de contenir la propagation de Covid.

Jusqu’à 60 000 résidents de Hong Kong pourront traverser la frontière vers le continent alors que la réouverture progressive des points de contrôle frontaliers commence, a déclaré jeudi le chef de Hong Kong John Lee aux médias à la suite d’une annonce de Pékin.

Le changement éliminerait ce qui était une quarantaine obligatoire pour les voyageurs de Hong Kong vers le continent. Tous les voyageurs devront être testés négatifs pour Covid via un test PCR dans les 48 heures suivant la traversée, et des quotas de passagers s’appliquent pour voyager dans les deux sens.

La réouverture annoncée tombe le même jour. La Chine abandonnera les exigences de quarantaine pour les arrivées internationales et supprimera un certain nombre de restrictions Covid sur les compagnies aériennes en place depuis le début de la pandémie.

Les changements interviennent au milieu du démantèlement soudain par Pékin de ses contrôles étouffants de Covid, à la suite de manifestations à l’échelle nationale. La réouverture apparente du continent intervient après trois ans d’isolement mondial auto-imposé, au cours desquels les efforts pour reprendre le transit régulier avec Hong Kong ont été retardés à plusieurs reprises.

La plupart des passages frontaliers auparavant très fréquentés entre Hong Kong et la Chine continentale ont été fermés depuis le début de 2020, ce qui impose un lourd fardeau aux familles et aux entreprises ayant des liens des deux côtés.

Le quota comprend 50 000 personnes pour voyager via trois points de contrôle terrestres, tandis que les 10 000 restants sont destinés aux personnes voyageant via l’aéroport international de Hong Kong, deux quais de ferry et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Le plafond ne s’applique pas aux résidents de Hong Kong qui reviennent à Hong Kong depuis le continent, ni aux Chinois du continent qui reviennent sur le continent depuis Hong Kong, a déclaré Lee.

En plus des tests, des réservations à l’avance seront également nécessaires pour certains voyages.

Selon un communiqué du Conseil d’État chinois, les vols de Hong Kong et de Macao voisin vers la Chine continentale reprendront et les plafonds sur les capacités de passagers seront levés ; le nombre de vols augmentera de manière “progressive et ordonnée”, selon le communiqué.

Les points de contrôle aux frontières terrestres et maritimes entre la Chine continentale et Hong Kong et Macao reprendront également de manière « progressive et ordonnée ».

La Chine recommencera également à délivrer des visas touristiques et d’affaires pour les résidents de Chine continentale voyageant à Hong Kong, ajoute le communiqué.