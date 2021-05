La Chine va mettre en place une «  ligne de séparation  » au sommet du mont Everest pour protéger ses alpinistes au milieu du pic Covid-19 au Népal

Situé à une altitude de 8849 mètres, le sommet de la plus haute montagne du monde est une petite zone enneigée, qui peut accueillir à peine une demi-douzaine d’alpinistes et de guides à la fois. Mais il semble qu’il est sur le point de devenir encore plus serré là-haut.

Une spéciale « Ligne de séparation » sera établi au sommet de l’Everest par mesure de précaution contre le coronavirus, a déclaré dimanche le chef du bureau des sports du Tibet, Nyima Tsering, à l’agence de presse Xinhua.

Son but sera d’empêcher les grimpeurs de monter du Tibet et du Népal flancs de la montagne de se rassembler et de transmettre l’infection. «À part le sommet de la montagne, les grimpeurs n’ont aucune autre chance de se rencontrer pendant la montée», Fit remarquer Tsering.

Un groupe de 21 alpinistes chinois se dirige actuellement vers le sommet, et il est prévu que le « Ligne de séparation » sera mis en place avant leur arrivée.

Le fonctionnaire n’a pas expliqué à quoi ressemblera cette barrière ou qui sera là-haut pour appliquer les restrictions à une altitude où les paquebots commerciaux volent et où l’oxygène manque.

L’annonce intervient alors que le Népal fait face à une vague sévère du coronavirus, signalant vendredi 9023 nouveaux cas de la maladie – un record quotidien pour le pays.

Le virus a également atteint le camp de base du côté népalais de l’Everest, où au moins 17 personnes ont été infectées, selon des rapports plus tôt ce mois-ci.

Après l’annulation de la saison d’escalade 2020, le Népal a délivré un nombre record de 408 permis pour escalader la montagne cette année. Pendant ce temps, la Chine, qui travaille dur pour empêcher la propagation du Covid-19 sur son territoire, a interdit l’accès du côté tibétain de l’Everest aux alpinistes étrangers dès le début de la pandémie.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!