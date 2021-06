La Chine va lancer un nouveau chasseur furtif depuis le plus grand porte-avions de Pékin dans un tir de sommation à l’ouest

On pense que la CHINE lancera un nouveau chasseur furtif depuis le plus grand porte-avions de Pékin, dans un tir de sommation vers l’Occident.

Cela survient alors que le pays étend son armée pour correspondre aux États-Unis, avec l’ambition de la dépasser d’ici 2049.

Une image de l’installation EM du transporteur à Wuhan, qui aurait été prise récemment Crédit : Twitter

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent une maquette du FC-31 montrant le jet utilisé dans une installation d’essai pour le premier porte-avions de conception nationale, le Type 003.

Le modèle, qui ressemblait beaucoup à un FC-31, a été photographié sur des photos non vérifiées le montrant sur un faux porte-avions de grande taille, a rapporté le Global Times.

Le transporteur, situé à Wuhan, aurait été utilisé pour évaluer le développement du transporteur du pays et évaluer les avions pour une utilisation potentielle en mer.

Pendant ce temps, le FC-31 était considéré comme l’un des meilleurs candidats pour devenir l’avion de chasse de nouvelle génération basé sur les porte-avions du pays, après avoir reçu des améliorations, ont déclaré des observateurs militaires.

Fu Qianshao, un expert chinois de l’aviation militaire, a déclaré que le fait de placer un modèle d’avion pleine grandeur sur la plate-forme d’essai de porte-avions fictif indiquait que l’avion pourrait être une option pour l’utilisation du porte-avions.

Cette procédure pourrait être utilisée pour tester la taille de l’avion, a déclaré Qianshao au Global Times.

Cela signifiait que le FC-31, une fois mis à niveau pour répondre aux besoins des opérations des porte-avions, pourrait être un choix de choix pour l’avion de chasse chinois de nouvelle génération basé sur un porte-avions, a prédit Fu.

Le FC-31 était un avion furtif de taille moyenne et il était donc peu probable qu’il remplace le J-15 lourd mais non furtif.

Au contraire, les deux se compléteraient dans un avenir prévisible, similaire à la relation entre le F-35C et le F/A-18 des États-Unis.

Cela élèverait la combinaison d’avions de combat basés sur des porte-avions de la Chine, lui permettant de rivaliser avec l’avion le plus avancé au monde.

Plus tôt, nous avons rapporté comment les images satellites montrent que le troisième et plus grand porte-avions chinois commence à prendre forme.

La Chine possède déjà deux porte-avions basés sur des conceptions vieillissantes datant de l’ère de l’Union soviétique, pesant tous deux 60 000 tonnes.

Mais le nouveau navire devrait être un «supercarrier» de 80 000 tonnes ressemblant davantage à ceux en service dans l’US Navy et équipé de la technologie moderne.

En plus de sa force aérienne, la Chine a donné la priorité à la mise à jour de sa flotte navale au cours des 12 derniers mois dans le cadre d’un programme de dépenses militaires de 220 milliards de livres sterling.

Il disposerait désormais d’une vingtaine de destroyers modernes.

Ce nombre devrait doubler d’ici quatre à cinq ans.

Un avion de chasse chinois J-15 atterrissant sur le pont du porte-avions Liaoning Crédit : AFP ou concédants de licence

Le porte-avions chinois Liaoning opère lors d’un entraînement dans l’ouest de l’océan Pacifique en décembre 2016 Crédit : Getty – Contributeur