La Chine va lancer des “opérations militaires ciblées” en raison de la visite de Pelosi

L’armée chinoise a été placée en état d’alerte maximale et lancera des “opérations militaires ciblées” en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Pelosi, à Taïwan, a annoncé mardi soir le ministère chinois de la Défense.

Par ailleurs, le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération a déclaré qu’il mènerait des opérations militaires conjointes près de Taïwan à partir de mardi soir.

Les exercices comprendront des exercices aériens et maritimes conjoints dans le nord, le sud-ouest et le sud-est de Taïwan, des tirs réels à longue portée dans le détroit de Taïwan et des lancements d’essais de missiles dans la mer à l’est de Taïwan, a déclaré l’Eastern Theatre Command.

Le ministère de la Défense n’a pas fourni de détails sur ce que les opérations militaires ciblées incluraient, ni si elles étaient distinctes des exercices annoncés par l’Eastern Theatre Command.

L’agence de presse d’État Xinhua a déclaré plus tôt mardi que l’armée chinoise mènerait des exercices de tir réel et d’autres exercices autour de Taïwan du 4 au 7 août.



TAIWAN : LA CHINE VISE À MENACER AVEC DES EXERCICES

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mardi soir que la Chine tentait de menacer des ports et des villes clés en annonçant des exercices autour de l’île dans les prochains jours.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que les exercices visaient à intimider psychologiquement les citoyens taïwanais, ajoutant que les forces armées avaient “renforcé” leur niveau de vigilance et que les citoyens ne devraient pas s’inquiéter.

Pendant ce temps, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 21 avions chinois étaient entrés mardi dans la zone de défense aérienne de Taïwan.



