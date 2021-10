La Chine va interdire les jeux vidéo avec des « hommes efféminés » et les relations homosexuelles lors de la dernière répression des libertés

La CHINE interdira les jeux vidéo qui incluent les « hommes efféminés » et les relations homosexuelles dans le cadre de la dernière répression des libertés.

Une note de service divulguée a révélé que Pékin ne considérait plus les jeux comme un « divertissement » mais plutôt comme une forme d’art responsable de la promotion de « valeurs correctes » et d’une « compréhension précise » de l’histoire et de la culture.

Les jeux vidéo seront soumis au nouvel ensemble de règles strictes en Chine Crédit : AFP

Les nouvelles règles interdisent aux jeux vidéo d’impliquer la conquête de « barbares » ou de modifier l’histoire des nazis et du Japon impérial, rapporte le South China Morning Post.

Les chefs communistes chinois peuvent censurer tout ce qui viole les valeurs socialistes fondamentales du pays et ont déjà imposé des règles strictes sur le contenu allant des émissions de télévision aux films et à la musique.

La dernière répression intervient après que la nation a limité les enfants à trois heures par semaine de jeux en ligne en août dans le but d’étouffer les dépendances.

Les directives divulguées ont désormais défini un ensemble clair d’instructions pour les développeurs de jeux en Chine et ceux qui souhaitent commercer sur le marché chinois.

Les personnages doivent avoir un « genre clair » et il est interdit aux intrigues d’avoir des « limites morales floues ».

« Si les régulateurs ne peuvent pas dire immédiatement le sexe du personnage, le réglage des personnages pourrait être considéré comme problématique et des drapeaux rouges seront levés », indique le mémo.

Les jeux vidéo qui encouragent les joueurs à éliminer les « barbares » pourraient être réprimandés pour avoir propagé le « colonialisme », tandis que mettre en scène des seigneurs de guerre japonais pourrait être interprété comme glorifiant le « militarisme » et le « jingoïsme ».

« Les jeux ne peuvent pas déformer les faits ou provoquer délibérément la controverse, et les personnages historiques avec des récits établis ne doivent pas être remodelés », a-t-il ajouté.

D’autres jeux qui donnent aux joueurs le choix entre être bons et mauvais seront également interdits car les autorités « ne pensent pas que les jeux devraient donner aux joueurs ce choix ».

« Cela doit être modifié », poursuit le mémo.

Les nouvelles directives de jeu ont été partagées à la suite des censeurs chinois annonçant qu’aucun nouveau jeu produit dans le pays n’avait été approuvé depuis juillet.

Aucun nouveau jeu importé n’a reçu le feu vert depuis juin.

Les plus grands développeurs de jeux du pays ont été mis en garde contre des réglementations plus strictes sur le contenu lors d’une réunion le 8 septembre.

On leur a dit que ceux qui avaient la « mauvaise orientation des valeurs », la pornographie et la violence seraient évincés.

« BOYCOTT FERMEMENT »

Les développeurs de technologies ont été informés de « boycotter fermement toute culture malsaine telle que l’adoration de l’argent, les hommes efféminés et l’amour des garçons ».

L’industrie du jeu – d’une valeur de 32 milliards de livres sterling l’année dernière en Chine – est un adversaire redoutable contre Pékin et le président Xi Xinping.

Un énorme détaillant chinois, JD.com, a supprimé 87 jeux de console de son site le mois dernier, notamment Call of Duty d’Activision Blizzard Inc et Animal Crossing: New Horizons de Nintendo.

Ils ont déclaré avoir supprimé les titres car les jeux n’étaient ni autorisés ni enregistrés.

Plus de 30 000 comptes de joueurs ont été supprimés et 96 000 réduits au silence pour « violations des règles », a annoncé l’industrie du jeu vidéo de Guangzhou dans son dernier rapport mensuel.

Les infractions aux règles comprennent les remarques politiques inappropriées, les superstitions, les rumeurs, la pornographie, le contenu vulgaire, la cyberintimidation, les atteintes à la vie privée et les commentaires discriminatoires.

Guangzhou a déclaré avoir abordé des problèmes tels que le nihilisme historique, la diffamation des martyrs héroïques, le terrorisme, l’extrémisme, la haine ethnique, les sectes et la fraude.

Un pack d’autorégulation a été publié par 213 sociétés de jeux vidéo le mois dernier, promettant de « construire une ligne de sécurité et de boycotter tout contenu malveillant ».

« Nous interdisons fermement les contenus illégaux tels que les contenus politiquement préjudiciables, le nihilisme historique, la pornographie et la terreur sanglante », indique le pacte.

RÈGLES TV

Les émissions de télévision faisant la promotion d’un comportement « efféminé » et d’acteurs ayant une « politique incorrecte » ont également été interdites en septembre.

L’Administration nationale de la radio et de la télévision (NRTA) a déclaré que les programmes montrant un comportement « efféminé » et un contenu « déformé » devraient être supprimés.

Les émissions qui se concentrent sur les scandales, la richesse ostentatoire et les célébrités Internet « vulgaires » devraient également être arrêtées, selon l’avis.

« La culture malsaine des fans doit être dissuadée et des contrôles stricts sont imposés sur les programmes avec des segments de vote, et tout ce qui encourage les fans à dépenser de l’argent pour voter doit être interdit », a-t-il poursuivi.

Les autorités et les médias d’État se sont attaqués à plusieurs reprises aux stars masculines qui portent un maquillage épais et projettent une image féminine – affirmant que les garçons chinois devraient devenir plus virils.

L’industrie du jeu valait 32 milliards de livres sterling en Chine l’année dernière Crédit : AFP