La Chine va expulser l’éminent scientifique Wang Xiaojun de ses fonctions alors qu’une enquête sur la corruption surveille la PLA Rocket Force

Wang Xiaojun, qui dirigeait l’Académie chinoise de technologie des lanceurs, sera démis de ses fonctions de représentant à la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a annoncé la chaîne de télévision d’État CCTV sans préciser pourquoi Wang a été démis de ses fonctions.

La décision a été prise après que Wang Huning, président de la CCPPC et membre du Comité permanent du Politburo, ait présidé une réunion ordinaire avec ses adjoints. La réunion n’avait pas le pouvoir de licencier purement et simplement Wang. La décision devrait être rendue définitive en mars, avant la réunion de la conférence et de la législature nationale.

La Chine a ciblé de hauts responsables au sein et à proximité de la force de fusée, qui supervise le développement du nucléaire et des missiles.