Pékin a précédemment déclaré qu’il soutiendrait les pourparlers si les deux côtés du conflit étaient présents.

Pékin ne participera pas à la conférence de paix sur l’Ukraine organisée par la Suisse à la mi-juin, rapporte Reuters, citant des sources anonymes proches du dossier. La Chine aurait décliné l’invitation parce que ses conditions de participation n’étaient pas remplies, notamment la participation de la Russie et de l’Ukraine.

La conférence est prévue les 15 et 16 juin au Burgenstock Resort près de Lucerne. Plus de 160 pays ont été invités, dont des membres du G7, du G20, des BRICS et de l’UE, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre canadien Justin Trudeau parmi les dirigeants confirmant leur présence.

Moscou n’a pas été invitée, bien qu’elle ait déclaré qu’elle n’y assisterait pas même si elle l’était, arguant que le sommet tournerait autour de la « formule de paix » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky. L’initiative en dix points appelle Moscou à se retirer de tous les territoires revendiqués par Kiev et à la création d’un tribunal pour poursuivre les responsables russes pour crimes de guerre présumés. Moscou a rejeté l’initiative, la qualifiant « détaché de la réalité ».

Jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Pékin encourageait tous les efforts menant à une résolution pacifique du conflit ukrainien. La Chine va « soutenir une conférence internationale de paix qui se tiendrait à un moment opportun, reconnu à la fois par la Russie et l’Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion équitable de tous les plans de paix », dit-elle. Pékin est prêt à maintenir le dialogue avec la communauté internationale pour trouver une solution diplomatique à la crise, a ajouté le porte-parole.

La semaine dernière, Zelensky a déclaré que la Russie ne devait pas être présente au sommet car elle pourrait obtenir le soutien d'autres pays et détourner l'agenda de Kiev. Les participants devraient élaborer un plan sans la Russie, puis le remettre à Moscou via des intermédiaires, a insisté Zelensky.















Moscou déclare que la Suisse n’est pas apte à jouer un rôle de médiateur dans les efforts de paix « de neutre à ouvertement hostile » après avoir participé aux sanctions contre la Russie en 2022.

«Cette conférence est totalement sans perspectives» Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à RT plus tôt cette semaine, ajoutant que « se réunir et discuter sérieusement du conflit ukrainien sans notre [Russia’s] la participation est absurde.

Entre autres États, les dirigeants de plusieurs pays des BRICS – dont le Brésil et l’Afrique du Sud – ne participeraient apparemment pas à l’événement. Le président américain Joe Biden ne devrait pas y assister, se concentrant plutôt sur la prochaine élection présidentielle de novembre.