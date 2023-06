La Chine va établir une base d’espionnage à Cuba – WSJ

Pékin aurait accepté de payer des milliards de dollars à La Havane pour construire une installation de surveillance électronique axée sur les États-Unis

La Chine et Cuba auraient conclu un accord secret qui permettrait à Pékin de construire une installation d’écoute électronique sur l’île, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables anonymes du renseignement américain.

Selon le point de vente, la base d’espionnage, qui serait située à environ 160 km de l’État de Floride, permettrait aux services de renseignement chinois de suivre le trafic des navires américains et de capter les communications électroniques dans toute la partie sud-est du pays, qui abrite un grand nombre de bases militaires.

Des responsables ont également déclaré au WSJ que la Chine aurait accepté de payer « plusieurs milliards de dollars » à Cuba pour le projet et que les deux pays étaient parvenus à un accord de principe. Les sources du point de vente n’ont pas fourni d’autres détails sur l’endroit exact où la base serait construite ou si la construction avait déjà commencé.

« Bien que je ne puisse pas parler de ce rapport spécifique, nous sommes bien conscients – et avons parlé à plusieurs reprises – des efforts de la République populaire de Chine pour investir dans des infrastructures à travers le monde qui peuvent avoir des objectifs militaires, y compris dans cet hémisphère », Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré dans un communiqué en réponse aux affirmations du WSJ. « Nous le surveillons de près, prenons des mesures pour le contrer et restons convaincus que nous sommes en mesure de respecter tous nos engagements en matière de sécurité chez nous, dans la région et dans le monde », il ajouta.

Ni les ambassades de Chine ni de Cuba à Washington n’ont encore répondu aux informations sur l’accord présumé.

Malgré la nature non confirmée du rapport du WSJ, un certain nombre de politiciens et d’experts américains ont exprimé leur inquiétude quant au prétendu plan de la Chine visant à construire une base d’espionnage dans l’arrière-cour de Washington.

« L’établissement de cette installation signale une nouvelle phase d’escalade dans la stratégie de défense plus large de la Chine », Craig Singleton de la Fondation pour la défense de la démocratie basée à Washington a déclaré au WSJ. « Cela change un peu la donne » a-t-il ajouté, notant que « la sélection de Cuba est aussi intentionnellement provocatrice. »

Les tensions entre Washington et Pékin se sont intensifiées début février, lorsque les autorités américaines ont déclaré avoir repéré un ballon espion chinois au-dessus du territoire américain et l’avoir abattu. Pékin a déclaré que le ballon n’était qu’une sonde météorologique qui s’est retrouvée accidentellement dans l’espace aérien américain, mais les responsables américains soutiennent que l’appareil a été utilisé par la Chine pour recueillir des renseignements.