Par Laurie Chen et Brenda Goh

BEIJING/SHANGHAI (Reuters) – La Chine enverra Wu Zhaohui, vice-ministre des Sciences et de la Technologie, à un sommet mondial sur l’intelligence artificielle cette semaine en Grande-Bretagne, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La Grande-Bretagne réunira des représentants d’entreprises d’IA, des dirigeants politiques et des experts les 1er et 2 novembre pour discuter de ce que certains considèrent comme les risques posés par cette technologie, dans le but de construire un consensus international sur son développement sûr.

La semaine dernière, la Chine a accepté l’invitation de la Grande-Bretagne à participer au sommet, un autre signe de dégel des relations, après la visite à Pékin du plus haut diplomate britannique James Cleverly en août, lors du premier voyage d’un ministre britannique des Affaires étrangères en cinq ans.

La Grande-Bretagne tente d’améliorer ses relations avec la Chine après que les relations ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson, lorsque Londres a restreint certains investissements chinois pour des raisons de sécurité nationale et a exprimé son inquiétude face à une répression des libertés à Hong Kong.

Les visites en Chine de hauts fonctionnaires et anciens responsables britanniques se sont multipliées ces derniers mois. L’ancien Premier ministre Tony Blair s’est rendu à Pékin au début du mois et a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, alors que Pékin cherche à renforcer ses liens avec le parti travailliste avant les élections générales probables de l’année prochaine.

Wu sera rejoint par des représentants du ministère chinois des Affaires étrangères, d’entreprises et d’organismes universitaires, dont l’Académie chinoise des sciences, Alibaba et Tencent, selon l’une des sources, qui a refusé d’être identifiée car les informations restaient confidentielles.

Alibaba, Tencent et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le ministère chinois des Sciences et le ministère des Affaires étrangères, ainsi que l’Académie chinoise des sciences, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par fax.

Wu a été nommé à son poste au ministère des Sciences en décembre 2022. La Chine est en train de restructurer le ministère pour consacrer davantage de ressources à la réalisation de percées scientifiques, dans le but d’avancer plus rapidement vers l’autonomie.

L’autre source a déclaré que le président Xi Jinping avait été initialement invité, ajoutant qu’il y avait eu un grand débat sur la question de savoir si la Grande-Bretagne devait inviter des responsables chinois. “Mais finalement, il a été estimé que ne pas inviter la Chine serait contre-productif”, a indiqué la source. Ils ont également refusé d’être nommés car les informations étaient confidentielles.

Comme de nombreux pays dans le monde, la Chine a été prise dans un engouement mondial pour l’IA générative suite à la popularité du ChatGPT d’OpenAI l’année dernière.

La Chine compte désormais au moins 130 grands modèles linguistiques lancés par des sociétés dont Alibaba et Tencent, représentant 40 % du total mondial et juste derrière les 50 % des États-Unis, selon la société de courtage CLSA.

(Reportage de Laurie Chen à Pékin et Brenda Goh à Shanghai ; édité par Miral Fahmy)