La Chine va entrer sur le marché sri-lankais du carburant en difficulté

Le géant pétrolier chinois Sinopec a signé lundi un accord avec le Sri Lanka pour entrer sur le marché du carburant au détail du pays insulaire d’Asie du Sud alors qu’il lutte pour résoudre une crise énergétique qui s’aggrave dans un contexte de bouleversements économiques sans précédent.

L’accord contractuel permettrait à Sinopec d’importer, de stocker, de distribuer et de vendre des produits pétroliers au Sri Lanka, qui connaît une pénurie de carburant depuis plus d’un an.

Cette décision intervient alors que Pékin cherche à consolider les investissements dans les ports et le secteur de l’énergie du Sri Lanka au milieu des préoccupations croissantes en matière de sécurité soulevées par le voisin immédiat de la nation insulaire, l’Inde, qui considère le Sri Lanka comme son arrière-cour stratégique.

Le Sri Lanka, qui fait face à une crise des changes, espère que l’accord aidera à résoudre sa crise énergétique.

L’accord signé lundi dans la capitale sri-lankaise, Colombo, a été conclu pour « assurer aux consommateurs un approvisionnement ininterrompu en carburant », a indiqué le bureau du président dans un communiqué de presse.

En vertu de ce pacte, Sinopec se verra accorder une licence de 20 ans pour exploiter 150 stations-service actuellement exploitées par la société d’État sri-lankaise Ceylon Petroleum Corporation, et pour investir dans 50 nouvelles stations-service et dans le secteur de l’énergie du pays, la Power and Energy du pays. a indiqué le ministère dans un communiqué.

Sinopec peut démarrer ses opérations dans les 45 jours suivant la délivrance de la licence et « ce développement apporte l’espoir d’un approvisionnement en carburant plus stable et fiable, stimulant le secteur énergétique du pays et fournissant une assurance aux consommateurs », a déclaré le bureau du président.

Lorsque la crise économique a frappé le Sri Lanka l’année dernière, le gouvernement n’a pas pu trouver de devises étrangères pour importer du carburant, déclenchant une grave pénurie qui a duré plus de deux mois et obligeant les gens à endurer de longues files d’attente dans les stations-service. Les Sri Lankais se voient toujours attribuer des quantités limitées de carburant qui sont distribuées selon un système de code QR.

Dans un effort pour résoudre la crise, le Sri Lanka a ouvert son marché de détail du carburant aux compagnies pétrolières étrangères, leur demandant d’utiliser leurs propres fonds pour acheter du carburant, sans dépendre des banques sri-lankaises pour les devises. Le gouvernement a donné son approbation à deux autres sociétés étrangères – l’Australien United Petroleum et la société américaine RM Parks en collaboration avec Shell – pour entrer sur son marché du carburant.

Une compagnie pétrolière indienne opère déjà au Sri Lanka. Mais l’Inde est préoccupée par l’influence croissante de la Chine au Sri Lanka, qui se trouve le long de l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

Le Sri Lanka a beaucoup emprunté à la Chine au cours de la dernière décennie pour des projets d’infrastructure, notamment un port maritime, un aéroport et une ville en cours de construction sur des terres récupérées. Les projets n’ont pas réussi à générer suffisamment de revenus pour payer les prêts, un facteur des difficultés économiques du Sri Lanka. En 2017, le Sri Lanka a loué le port maritime de Hambantota à la Chine car il ne pouvait pas rembourser le prêt.

La Chine représente environ 10 % des prêts du Sri Lanka, derrière seulement le Japon et la Banque asiatique de développement.

La crise économique du Sri Lanka a entraîné de graves pénuries de produits essentiels tels que les médicaments, le carburant, le gaz de cuisine et la nourriture, entraînant des manifestations de colère qui ont forcé le président de l’époque, Gotabaya Rajapaksa, à fuir le Sri Lanka et à démissionner l’été dernier.

Sri Lanka n’a pas remboursé ses dettes extérieures et a demandé l’aide de partenaires et d’organisations internationales pour résoudre la crise.

Le FMI a approuvé en mars un programme de sauvetage de près de 3 milliards de dollars qui s’étalera sur quatre ans. Les autorités sri-lankaises discutent actuellement d’une restructuration de la dette avec les créanciers étrangers.