La Chine va devoir trouver comment prendre soin de 400 millions de personnes âgées d’ici 2040

Un bénévole médical dans un centre communautaire de soins pour personnes âgées prend gratuitement des mesures de la tension artérielle à Handan, dans la province du Hebei (nord de la Chine), le 16 décembre 2020. (Costfoto/Future Publishing via Getty Images)

La Chine devrait compter 400 millions de personnes âgées d’ici 2040, et elle doit trouver comment prendre soin d’elles.

Des experts ont déclaré à Insider que le pays cherchait toujours à offrir des soins aux personnes âgées.

Une solution en cours d’expérimentation est un système d’assurance partagé entre toutes les personnes travaillant dans les villes.

La Chine a atteint un tournant cette année, annonçant mardi que sa population avait, pour la première fois depuis les années 1960, diminué.

Ce n’est pas seulement moins de gens que la Chine doit affronter. Les planificateurs du pays ont un autre défi gigantesque à relever : une population qui vieillit rapidement.

L’Organisation mondiale de la santé s’attend à ce que la Chine compte plus de 400 millions de personnes âgées de plus de 60 ans d’ici 2040, contre 254 millions en 2019. C’est près d’un tiers de sa population totale, par rapport à l’estimation du US Census Bureau de 22,9% des Américains ont 60 ans et plus en 2019.

“La Chine est devenue une société vieillissante en 1999. Elle deviendra une société âgée d’ici 2026 et une société super-vieille d’ici 2047”, a déclaré à Insider Sabrina Luk, professeure adjointe de politique publique et d’affaires mondiales à la Nanyang Technological University de Singapour. .

Pour la plupart, les personnes âgées chinoises devraient rester dans leur maison familiale et être prises en charge par leurs enfants ou petits-enfants.

Il y a une stigmatisation en Chine contre le placement de parents vieillissants ou de membres âgés de la famille dans des maisons de retraite, a déclaré Luk, qui a écrit deux études sur le vieillissement de la population chinoise. La piété filiale est une valeur fortement ancrée en Chine, et de nombreuses personnes âgées préfèrent vieillir chez elles, a-t-elle ajouté.

C’est lorsque ces personnes âgées ont besoin d’aide pour des maladies chroniques, des handicaps ou la démence que les soins deviennent compliqués et qu’elles peuvent devoir être admises dans des maisons de soins infirmiers, a déclaré Luk.

Pékin surveille ce problème depuis au moins 2006, a-t-elle ajouté. Il a essayé un régime national d’assurance pour les personnes âgées dans 15 villes telles que Shanghai, Guangzhou et Chengdu depuis 2016.

Chaque ville décide indépendamment qui obtient l’assurance et pour quelles prestations elle est couverte, a déclaré Luk.

Dans la plupart de ces villes, l’argent provient d’un pool d’assurance déjà existant que tous les résidents urbains qui travaillent doivent payer, de sorte qu’un Chinois n’a pas nécessairement besoin de payer une prime pour obtenir des soins de longue durée.

Cependant, il n’y a toujours pas suffisamment d’établissements couverts par ce plan, et les normes de soins sont incohérentes parmi celles actuellement disponibles, a déclaré Luk.

“Certaines personnes âgées doivent endurer de longues attentes pour être admises dans des maisons de soins infirmiers en raison de lits inadéquats qui sont couverts”, a-t-elle déclaré. “Ceux qui restent dans des maisons de soins infirmiers peuvent ne pas être en mesure d’obtenir des soins rapides et adaptés en raison d’un manque de personnel.”

Il n’y a même pas encore de formation standardisée ou de système de qualification pour les personnes âgées en Chine, a ajouté Luk.

L’accès à de bons soins aux personnes âgées est susceptible de varier considérablement à travers le pays, avec de grands écarts entre les provinces les plus riches et les plus pauvres, a déclaré à Insider David Goodman, directeur du China Studies Center de l’Université de Sydney.

“Gardez à l’esprit que quoi que ce soit, quoi que ce soit lié à l’aide sociale n’est pas fait par le gouvernement central”, a déclaré Goodman. “C’est laissé aux gouvernements locaux, aux gouvernements provinciaux et sous-provinciaux, aux préfectures. Ils sont responsables des hôpitaux et des écoles.”

En fin de compte, la Chine se retrouve face à un défi auquel elle a tardé à réagir, a déclaré Gu Qingyang, professeur agrégé de politique publique à l’Université nationale de Singapour et rédacteur en chef du Journal of Infrastructure, Policy and Development.

“Ils étaient en retard d’environ 10 ans par rapport aux pays développés comme le Japon. Il y a seulement six ou sept ans, la Chine a supprimé sa politique de l’enfant unique”, a-t-il déclaré à Insider. “S’ils l’avaient fait cinq ans plus tôt, la Chine serait dans une bien meilleure situation.”