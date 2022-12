La Chine va coopérer avec les pays du Golfe sur l’énergie nucléaire et l’espace, déclare Xi

La Chine prévoit de coopérer avec l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la sécurité nucléaire et de l’exploration spatiale, a déclaré vendredi le président Xi Jinping, montrant le renforcement des liens de son pays avec une région qui était autrefois fermement dans la sphère d’influence américaine.

M. Xi s’exprimait dans la capitale saoudienne, Riyad, lors d’un sommet avec des dirigeants et des responsables des six pays du Conseil de coopération du Golfe – Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis – lors d’une visite de trois jours. à l’Arabie Saoudite. Plus tard vendredi, il a tenu son troisième et dernier sommet de la visite avec d’autres dirigeants arabes et africains.

La Chine et l’Arabie saoudite ont toutes deux décrit la visite de M. Xi cette semaine comme un événement historique inaugurant une nouvelle ère de relations entre Pékin et le Moyen-Orient, une région qui avait autrefois une relation principalement basée sur le pétrole avec la Chine, un grand consommateur de pétrole du Golfe. exportations de combustibles fossiles.

Les États arabes établissent de plus en plus des liens plus larges avec la Chine qui s’étendent aux ventes d’armes, aux transferts de technologie et aux projets d’infrastructure. Les entreprises chinoises construisent de nouvelles villes en Égypte et Arabie Saouditevendant la technologie de reconnaissance faciale aux gouvernements du Golfe et s’associant avec eux sur recherche en intelligence artificielle. Pékin a également étendu son empreinte maritime dans la région, un canal important de son initiative “la Ceinture et la Route” nécessaire pour atteindre des partenaires commerciaux en Europe.