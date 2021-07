La Chine va attacher un terrifiant LASER GUN aux missiles hypersoniques pour les rendre encore plus rapides en traçant une trajectoire dans les airs

La CHINE va attacher des pistolets laser terrifiants à ses missiles hypersoniques pour les rendre encore plus rapides en créant un chemin dans les airs, selon un rapport.

Les experts spatiaux de Pékin se vantent que leur technologie de pointe réduit la résistance de l’air, de sorte que les missiles peuvent frapper des cibles ennemies plus tôt dans la course pour avoir une « armée de classe mondiale » d’ici 2050.

La Chine lance son missile nucléaire hypersonique à capacité nucléaire DF-26 qui « pourrait atteindre le territoire américain et couler des porte-avions » Crédits : RocketForce/Weibo

Missiles balistiques à moyenne portée DF-17 Dongfeng équipés d’un véhicule à glissement hypersonique DF-ZF Crédit : Alamy Live News

La Chine est en train de fabriquer un canon laser hypersonique spécial monté sur véhicule pour rendre ses missiles nucléaires hypersoniques esquivant la défense encore plus rapides et plus précis, a déclaré Newsweek.

Ceux-ci peuvent désengorger le flux d’air devant les missiles et les avions de guerre chinois – en leur faisant exploser leur chemin avec un dispositif laser spécial.

Boffins à l’institut militaire, l’Université d’ingénierie spatiale, espère augmenter l’efficacité, la puissance, la vitesse et l’impact dévastateur des missiles hypersoniques chinois.

L’institut affilié à l’Armée populaire de libération (APL) a mis au point un dispositif qui réduit la résistance de l’air, facilitant ainsi la trajectoire mortelle de leurs missiles.

Ces pistolets laser créent un « noyau chaud » de plasma d’air en forme de larme devant les véhicules militaires hypersoniques pour les rendre plus aérodynamiques.

Le noyau chaud modifie à son tour la répartition de la vitesse et de la pression lorsque le missile ou le véhicule vole dans les airs.

Cela modifie ensuite l’onde de choc avant les missiles ou les avions de combat, car ils accélèrent à plus de cinq fois la vitesse du son (‘Mach 5’).

En conséquence, la résistance de l’air a été réduite de plus de 70 pour cent, selon la recherche.

« La technologie de réduction de la traînée par plasma laser est d’une grande importance pour la réduction de la traînée hypersonique et l’isolation thermique des avions, et améliore les performances de l’avion », ont déclaré les experts Shi Jilin et Wang Diankai.

Ils ont rédigé un article sur les pistolets laser, publié dans le numéro de juillet de la revue mensuelle Laser & Infrared.

La Chine vise à battre l’Occident dans sa démonstration de puissance militaire

CHANGE LA VITESSE ET LA PRESSION D’AIR

Newsweek explique : « Alors que les armes en vol s’approchent du mur du son, la résistance de l’air crée une onde de choc au niveau du nez de l’engin, augmentant considérablement la traînée et l’échauffement de la surface.

« Un plasma en forme de larme déposé par un dispositif laser devant le véhicule hypersonique agit dans des directions opposées pour modifier la structure de l’onde de choc, altérant la distribution de la vitesse et de la pression. »

Shi et Wang ont déclaré que la Chine développe actuellement un laser puissant et suffisamment petit pour être installé devant une arme hypersonique.

Leurs conclusions interviennent alors que le service de recherche du Congrès américain a publié ce mois-ci un rapport sur les armes hypersoniques.

Il a déclaré que les États-Unis « ont activement poursuivi le développement d’armes hypersoniques – des armes de manœuvre qui volent à des vitesses d’au moins Mach 5 – dans le cadre de leur programme de frappe mondial depuis le début des années 2000.

« Cela est dû, en partie, aux progrès de ces technologies en Russie et en Chine, conduisant à une concentration accrue aux États-Unis sur la menace stratégique posée par le vol hypersonique.

« La plupart des programmes d’armes hypersoniques américains, contrairement à ceux de la Russie et de la Chine, ne sont pas conçus pour être utilisés avec une ogive nucléaire.

« La Chine a démontré un intérêt croissant pour les avancées russes dans la technologie des armes hypersoniques, effectuant des essais en vol d’un véhicule à glissement hypersonique (VHG) quelques jours seulement après que la Russie ait testé son propre système. »

La Chine s’intéresse de plus en plus aux avancées russes dans la technologie des armes hypersoniques. Service de recherche du Congrès américain

Le Sun Online a récemment rapporté comment la Chine est en train de constituer un arsenal terrifiant d’armes, notamment des missiles hypersoniques qui voyagent si vite qu’il est impossible de les arrêter.

Le président du pays, Xi Jinping, a fait de la modernisation des forces armées une priorité clé et souhaite qu’elle dispose d’une « armée de classe mondiale » d’ici 2050 capable d’égaler les États-Unis.

Et les universités jouent un rôle central dans la maximisation du poids militaire du pays.

La constitution chinoise stipule que toutes les nouvelles technologies, même développées par le secteur privé, doivent être partagées avec l’armée.

Cela survient alors que le prochain avion de chasse britannique pourrait être armé de lasers conçus pour éliminer les missiles hypersoniques du ciel.

Des avions de guerre de sixième génération surnommés « Tempest » sont développés par la Grande-Bretagne dans le cadre d’un effort conjoint entre la Royal Air Force et l’armée de l’air italienne.

Le général Enzo Vecciarelli, chef d’état-major militaire italien, a suggéré que l’avion sera « probablement l’avenir » en ce qui concerne la défense contre les armes hypersoniques.

Les missiles hypersoniques peuvent voler à des vitesses supérieures à Mach 5 – environ 4 000 mph – et sont développés par la Russie, la Chine, les États-Unis et même la Corée du Nord.

Vecciarelli a fait la prédiction lors d’un séminaire à Rome sur les missiles, où il a affirmé que les armes à énergie dirigée changeraient la donne car elles infligeraient des dégâts « dévastateurs » aux ennemis.

Il a ajouté : « Il y aura une grande quantité d’énergie disponible et je n’exclus pas l’utilisation d’énergie dirigée contre les missiles de dernière génération, y compris les missiles hypersoniques.

Selon Defense News, l’arme pourrait être développée davantage à partir des travaux déjà entrepris sur un programme laser britannique connu sous le nom de Dragonfire.

Faisant partie d’un futur programme de chasseurs dirigé par le Royaume-Uni, l’Italie, BAE Systems et la RAF travaillent ensemble pour évaluer la faisabilité de la construction d’un laser aéroporté pour Tempest.

L’arme laser aiderait à améliorer les missiles et les avions de guerre de la Chine Crédit : Alamy

Plasma en forme de larme déposé par un dispositif laser devant le véhicule hypersonique Crédit : CLE D’ETAT LABORATOIRE DE PROPULSION LASER ET D’APPLICATION