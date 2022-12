La Chine va assouplir les politiques strictes de Covid-19

Le niveau national de réponse aux coronavirus sera abaissé du niveau supérieur «A» à «B», a déclaré la commission de la santé

La Chine a annoncé plusieurs changements importants dans la façon dont elle gérera les épidémies de Covid-19. Les verrouillages stricts affectant des communautés entières ne seront plus mis en œuvre, tandis que ceux qui arrivent dans le pays ne seront pas soumis à la quarantaine, a annoncé mardi la Commission nationale chinoise de la santé (NHC).

Le virus à l’origine de la maladie Covid-19 devient de plus en plus “moins pathogène” le NHC a déclaré dans un communiqué expliquant la décision de le déclasser d’une infection nécessitant “A niveau des mesures de contrôle” à celui qui exige le moins strict “Niveau B” réponse.

“Bien que le nombre de personnes infectées soit important, la pathogénicité [of Covid-19] a considérablement diminué par rapport au stade précoce [of the pandemic]et la maladie qui en résulte évoluera progressivement vers une maladie infectieuse respiratoire courante », a déclaré le NHC.

La nouvelle classification entrera en vigueur le 8 janvier 2023, précise le communiqué. Selon les nouvelles règles, les personnes infectées par Covid-19 ne seront plus soumises à “isolation,” et leurs contacts étroits ne seront pas identifiés, a déclaré le NHC.

Les personnes venant en Chine devront toujours passer un test Covid-19 48 heures avant de partir pour le pays mais n’auront pas à en faire un autre à leur arrivée, selon le communiqué, ajoutant que des quarantaines pour les nouveaux arrivants étaient en cours. “annulé.”

La rétrogradation du niveau de réponse Covid-19 signifie également que les autorités régionales ne pourront pas verrouiller des communautés entières en cas d’épidémie.

Le nouvel ensemble de mesures que la Chine introduit pour lutter contre le Covid-19 se concentrera sur la vaccination et la protection des personnes âgées de 65 ans ou plus. Les autorités sanitaires de tout le pays sont également invitées à stocker les médicaments nécessaires et à préparer les lits d’hôpitaux pour pouvoir traiter les patients atteints de Covid-19 en cas de besoin.

La Chine poursuit une politique dite «zéro-Covid» avec des verrouillages stricts et des tests généralisés depuis la première épidémie de l’agent pathogène dans la ville de Wuhan fin 2019. Pékin a considérablement assoupli les restrictions plus tôt en décembre, ce qui a provoqué un pic de nouveaux numéros d’infection.

Bloomberg a affirmé la semaine dernière que jusqu’à 248 millions de personnes, soit près de 18 % de la population totale de la Chine, avaient été infectées par le Covid-19 rien qu’en décembre. Le NHC n’a officiellement revendiqué que 14 285 infections la semaine dernière, ainsi que sept décès.