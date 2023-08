La Chine utilisera des voitures électriques importées au Royaume-Uni pour espionner les Britanniques, préviennent les ministres

Les voitures électriques importées de Chine aideront Pékin à espionner les Britanniques, ont prévenu les ministres.

La Chine devrait dominer le marché britannique alors que la Grande-Bretagne s’apprête à atteindre ses objectifs de zéro net avec une interdiction des nouveaux véhicules à essence et diesel introduits en 2030.

Les ministres craignent que les composants intégrés dans les voitures électriques produites en Chine ne soient utilisés pour espionner les Britanniques Crédit : Getty

Cependant, des sources gouvernementales ont exprimé des craintes que la technologie intégrée dans les véhicules puisse être utilisée pour compiler d’énormes quantités d’informations, notamment des séquences vidéo, des enregistrements audio et des données de localisation.

Il est également à craindre que les voitures soient exposées à des interférences à distance et même désactivées.

Cela survient alors qu’un groupe de députés multipartites a averti le gouvernement que le Royaume-Uni cède le contrôle de « l’infrastructure critique » de son marché automobile à Pékin « avec tous les risques de sécurité qui en découlent ».

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré au Telegraph : « S’il est fabriqué dans un pays comme la Chine, dans quelle mesure pouvez-vous être certain qu’il ne sera pas un véhicule de collecte d’informations et de données ? Si vous avez des véhicules électriques fabriqués par des pays qui utilisent déjà la technologie pour espionner, pourquoi ne feraient-ils pas la même chose ici ?

«Ce sont des produits à haut risque. Nous savons que la Chine pense toujours à très long terme. Donc, s’ils fournissaient un produit qui pouvait faire plus que répondre au désir du consommateur d’aller de A à B, pourquoi ne le feraient-ils pas ? »

La source a ajouté: « Il sera utilisé avec toutes les données qu’ils collectent, et c’est ainsi qu’il devient incroyablement précieux et assez dangereux. »

Un ministre du gouvernement a déclaré au journal qu’ils partageaient les préoccupations, en disant: « C’est le monde dans lequel nous allons. »

En 2020, le gouvernement a interdit la société chinoise Huawei des réseaux 5G du Royaume-Uni, par crainte d’espionnage.

En janvier de cette année, un dispositif de repérage chinois a été découvert caché dans une voiture du gouvernement britannique, selon un officier du renseignement.

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Dame Priti Patel, a déclaré que la surveillance chinoise dans les voitures posait un « risque réaliste ».

Elle a déclaré: « Tout ce que nous avons à faire est de regarder comment le gouvernement s’est lié à des choses telles que la 5G. »

Ces craintes ont été renforcées par la pénétration rapide des voitures chinoises sur le marché britannique.

Le mois dernier, Chris Stark, directeur général du Climate Change Committee, un organe consultatif indépendant, a déclaré aux députés que si l’Allemagne était actuellement le plus grand fournisseur de voitures au Royaume-Uni, la Chine se hissait rapidement à la deuxième place et cherchait à finir par prendre le dessus. place.

On craint également que les constructeurs automobiles basés au Royaume-Uni ne finissent par subventionner efficacement les importations chinoises moins chères s’ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs d’élimination progressive des ventes de moteurs à essence.

Selon les propositions envisagées pour un mandat de véhicule zéro émission (ZEV), 22 % des ventes de voitures neuves des entreprises en 2024 devront être des modèles zéro émission, cette proportion passant à 80 % d’ici 2030.

Tout constructeur qui n’atteindrait pas l’objectif pourrait devoir payer une amende ou devoir acheter des « crédits » auprès d’entreprises qui dépassent l’objectif, les sociétés chinoises de voitures électriques et Teslas d’origine chinoise devant en bénéficier en particulier.

Les craintes concernant une menace pour la sécurité des véhicules électriques chinois devraient renforcer les appels à la dilution du mandat ZEV.

On pense que le secrétaire aux affaires, Kemi Badenoch, a fait part de ses inquiétudes à ses collègues du Cabinet quant à l’impact plus large de la politique.

Les membres britanniques de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, une alliance internationale multipartite, ont averti que sans action urgente, l’industrie automobile britannique risquait d’être « sapée jusqu’à l’extinction » par la Chine.

Le groupe, qui comprend le député conservateur Sir Iain Duncan Smith et la championne travailliste Sarah, a déclaré dans un communiqué que le Royaume-Uni « sommeillait » pour être « catastrophiquement sapé ».

« En 2022, 88% de tous les passagers-kilomètres en Grande-Bretagne ont été parcourus en voiture », ont-ils déclaré. « Il est difficile de concevoir une infrastructure plus critique pour la vie quotidienne au Royaume-Uni, et il est absolument faux de permettre que le contrôle d’une industrie aussi clé soit confié à l’autoritaire Pékin. »

Il a averti que sans action, le Royaume-Uni serait « inondé » de voitures et de batteries chinoises avec « avec tous les risques de sécurité qui en découlent ».

Le groupe a également ajouté que le gouvernement devait fournir des réponses sur la manière dont la Grande-Bretagne atteindrait le zéro net sans être « totalement dépendante de la Chine » et quelle « évaluation a été faite des risques pour la sécurité ».

La surveillance à distance des voitures est possible grâce à ce que l’on appelle des «modules cellulaires».

Ces composants sont déjà présents dans un certain nombre de gadgets modernes tels que les compteurs intelligents, les ordinateurs, les chargeurs de véhicules électriques et les appareils électroménagers.

Ils établissent une connexion Internet pour transmettre de grandes quantités de données sur leur environnement.

Les modules des voitures peuvent traiter la mise à jour logicielle pour améliorer les performances des véhicules.

Cependant, ils sont potentiellement ouverts à l’espionnage et à l’ingérence.

La Chine domine le marché mondial de la fourniture des modules.

Charles Parton, chercheur principal au Royal United Services Institute, a déclaré que la Chine pourrait éventuellement utiliser la technologie pour extraire « des quantités massives de données », tout en envoyant des commandes aux voitures pour « opérer de manière malveillante ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous ne compromettrons jamais notre sécurité nationale et continuons de renforcer la résilience de notre infrastructure et de notre chaîne d’approvisionnement pour protéger la sécurité économique du Royaume-Uni.

«Nous avons investi 2 milliards de livres sterling pour accélérer la transition vers les véhicules électriques, et des subventions sont en place depuis plus d’une décennie pour soutenir la transition et soutenir l’industrie britannique des voitures électriques.

« Nous avons développé des exigences pour tous les constructeurs automobiles afin d’atténuer les cybermenaces dans leurs conceptions et de surveiller les risques tout au long de la durée de vie de leurs véhicules – nous explorons des options pour les rendre obligatoires pour toutes les nouvelles voitures, camionnettes et camions en Grande-Bretagne.

« Le mandat ZEV est spécifiquement conçu pour soutenir les fabricants existants dans leur transition, en leur offrant des flexibilités afin qu’ils puissent se conformer aux objectifs au fil du temps et éviter d’avoir à acheter des crédits auprès d’entreprises à l’étranger. »