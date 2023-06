La Chine utilise Cuba comme base d’espionnage depuis des années, selon un responsable américain

La Chine espionne depuis Cuba depuis un certain temps et y a modernisé ses installations de collecte de renseignements en 2019, a déclaré samedi un responsable de l’administration Biden, à la suite d’un rapport sur un nouvel effort d’espionnage en cours sur l’île.

La Chine a conclu un accord secret avec Cuba pour établir une installation d’écoute électronique sur l’île à environ 160 km de la Floride, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, mais les gouvernements américain et cubain ont mis en doute ce rapport.

Le responsable de l’administration Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que la caractérisation des médias « ne correspond pas à notre compréhension », mais n’a pas précisé en quoi le rapport était erroné ni expliqué en détail si la Chine avait déployé des efforts pour construire une nouvelle installation d’écoute clandestine dans Cuba.

Le responsable a déclaré que le problème était antérieur à la présidence de Joe Biden, tout comme les efforts de Pékin pour renforcer son infrastructure de collecte de renseignements dans le monde.

« Il s’agit d’un problème permanent, et non d’un nouveau développement », a déclaré le responsable. « La RPC [People’s Republic of China] a procédé à une mise à niveau de ses installations de collecte de renseignements à Cuba en 2019. Cela est bien documenté dans le dossier du renseignement.

Interrogé pour commenter, un responsable de l’ambassade de Chine à Washington a souligné la déclaration de vendredi d’un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a accusé les États-Unis de « répandre des rumeurs et des calomnies » en parlant d’une station d’espionnage cubaine, et d’être « l’empire de hackers le plus puissant du monde ». le monde ».

Le gouvernement cubain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Jeudi, le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cossio, a qualifié le reportage initial de « totalement mensonger » et l’a qualifié de fabrication américaine destinée à justifier l’embargo économique de Washington contre l’île depuis des décennies. Il a déclaré que Cuba rejetait toute présence militaire étrangère en Amérique latine et dans les Caraïbes.

L’attention portée à l’espionnage chinois présumé depuis Cuba survient alors que Washington et Pékin prennent des mesures provisoires pour apaiser les tensions qui ont augmenté après qu’un ballon espion chinois à haute altitude a traversé les États-Unis avant que l’armée américaine ne l’abatte au large de la côte est en février.

L’incident a vu le secrétaire d’État américain Antony Blinken annuler un voyage prévu à Pékin, qui devrait maintenant avoir lieu le 18 juin.

Le responsable de l’administration Biden a déclaré que bien que l’ancienne administration de Donald Trump soit consciente de l’effort de base chinois à Cuba et ait fait quelques tentatives pour relever le défi, « nous ne faisions pas suffisamment de progrès et avions besoin d’une approche plus directe ».

Le responsable a déclaré que des diplomates américains avaient engagé des gouvernements qui envisageaient d’accueillir des bases chinoises et avaient échangé des informations avec eux.

« Nos experts estiment que nos efforts diplomatiques ont ralenti la RPC », a déclaré le responsable. « Nous pensons que la RPC n’est pas tout à fait là où ils espéraient être. »