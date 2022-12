La Chine représente “une menace importante” pour le Royaume-Uni et le gouvernement devrait réduire sa dépendance à l’égard de la superpuissance pour lui permettre de répondre aux agressions ou aux abus de Pékin, ont déclaré des députés.

Mais tout en soutenant un changement potentiellement risqué dans l’utilisation d’un langage plus fort envers le géant économique et militaire, la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes (FAC) a averti qu’il devait être soutenu par des actions plutôt que par une “rhétorique vide”.

Il a également noté qu’en étant plus résilient à la “militarisation” des chaînes d’approvisionnement par la Chine, la Grande-Bretagne serait plus efficace en tant qu'”acteur mondial”.

Cependant, le comité a reconnu dans un avenir prévisible Chine continuerait d’être un concurrent ainsi qu’un partenaire essentiel du Royaume-Uni, non seulement sur le plan économique mais aussi en termes de coopération sur des questions telles que le changement climatique et le commerce.

Les députés du FAC ont déclaré que la durabilité de cette approche devait être abordée lors de la mise à jour de l’examen intégré de la défense et de la politique étrangère.

Le rapport indique: “L’objectif à long terme doit être de favoriser une plus grande résilience et une diversification économique, de sorte qu’à l’avenir, le Royaume-Uni ait la liberté de choisir ses actions en réponse à toute agression ou violation des droits de l’homme par la RPC.

“Si nous sommes résilients à la militarisation des chaînes d’approvisionnement par la RPC, nous pouvons être plus efficaces sur la scène mondiale en tant qu’acteur mondial.”

Soulignant les risques d’adopter une position plus dure envers Pékin, y compris la perte d’opportunités de collaboration, le comité a souligné la série de menaces posées par le gouvernement chinois, notamment le vol de propriété intellectuelle et l’intimidation de citoyens britanniques, ainsi que son bilan de violations des droits de l’homme.

Le régime autoritaire a été critiqué pour sa répression contre les manifestants pour la démocratie en Hong Kongson attitude agressive envers Taïwan et la persécution des Ouïghour Musulmans et autres minorités.

Le gouvernement chinois a récemment “retiré” un consul général et cinq de ses fonctionnaires impliqué dans une bagarre avec un manifestant de Hong Kong à l’intérieur de son consulat de Manchester.

Des fonctionnaires du consulat chinois “retirés” du Royaume-Uni



Le rapport indique: “Le gouvernement doit être plus ferme et plus explicite dans l’articulation des intérêts de sécurité du Royaume-Uni en ce qui concerne la Chine.

“La responsabilité première de l’État est d’assurer la sécurité de son peuple.

“La Chine représente une menace importante pour le Royaume-Uni à de nombreux niveaux.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts – mais comme le reconnaît le rapport de la FAC, nous ne pouvons pas simplement ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales.

“Nous faisons évoluer notre approche de la Chine vers un pragmatisme robuste – quelque chose qui est également reconnu et compris par nos alliés et partenaires.

“Nous continuons à prendre la parole pour défendre les droits de l’homme, et avec nos alliés et partenaires, nous gérons cette concurrence qui s’intensifie en améliorant notre résilience, et en particulier notre sécurité économique.”