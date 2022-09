Le dirigeant chinois a déclaré qu’il était prêt à travailler aux côtés de Moscou pour accroître la stabilité dans le monde

Le président chinois Xi Jinping veut travailler avec Moscou pour assumer les responsabilités de «grands pouvoirs», a-t-il déclaré jeudi à son homologue russe lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande.

“La Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grandes puissances et jouer un rôle de guide pour insuffler stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux», a déclaré Xi au président russe Vladimir Poutine lors d’un sommet des dirigeants à l’OCS.

Poutine a également salué le «cravates à multiples facettes» les deux pays ont noué, notamment leurs relations commerciales. Soulignant l’échange de 140 milliards de dollars de commerce avec Pékin l’année dernière, il a noté que le volume avait augmenté de 25% au premier semestre 2022 et a déclaré qu’il espérait que ce chiffre pourrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

LIRE LA SUITE: L’ordre du jour de la réunion Poutine-Xi dévoilé

Le dirigeant russe a affirmé le soutien de Moscou à la politique “Une Chine” de Pékin et a condamné “les tentatives de provocations des États-Unis à Taiwan et aux alentours. Dans l’ensemble, je dois dire que les tentatives de création d’un monde unipolaire ont été assez laides et inacceptables ces derniers temps pour la majorité des nations de cette planète..”

Poutine a remercié la Chine pour sa coopération sur la scène de la politique étrangère. “Nous apprécions hautement l’approche équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne,” il a dit. Reconnaissant que les Chinois pourraient avoir des questions et des inquiétudes quant à l’avenir du conflit, il s’est engagé à tout expliquer en détail à nouveau.

“L’organisation comprend des pays aux traditions culturelles et civilisationnelles, aux orientations de politique étrangère et aux modèles de développement national différents. Cependant, la construction d’un travail sur les principes d’égalité et d’avantages mutuels, de respect de la souveraineté de chacun et de refus d’ingérence dans les affaires intérieures a permis de faire de cette organisation un mécanisme efficace de coopération multilatérale“, a expliqué Poutine.

L’Organisation de coopération de Shanghai se réunit depuis plus de deux décennies et rassemble près de la moitié de la population de la planète, englobant huit États qui couvrent plus de la moitié du territoire mondial.