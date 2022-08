La Chine tire des missiles hypersoniques lors d’un exercice de blocus à Taïwan – médias

Le Global Times qualifie les exercices de répétition d'”opération de réunification”

Les exercices militaires à grande échelle lancés par Pékin autour de Taïwan en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi sur l’île impliquent le “l’utilisation d’armes de pointe”, y compris les missiles hypersoniques DF-17 de pointe de la Chine, a rapporté mercredi le journal chinois Global Times.

Les exercices en cours impliquent un “Blocus conjoint, assaut maritime et entraînements au combat terrestre et aérien”, a déclaré le média d’État, ajoutant que des avions de combat furtifs chinois J-20 participaient également à l’exercice.

Global Times a appelé les exercices “sans précédent,” ajoutant que les missiles chinois devaient “Survolez l’île de Taiwan pour la première fois.” Les forces de l’Armée populaire de libération (APL) devraient également entrer dans la zone à moins de 12 milles marins de l’île et pourraient potentiellement encercler l’île. “entièrement,” il a ajouté, citant des militaires “experts.”

Le commandement du théâtre oriental des forces armées chinoises a déclaré mercredi que les forces impliquées dans l’exercice ont mené “réaliste orienté vers le combat” des forages au nord, au sud-ouest et au sud-est de l’île.

Les exercices devraient durer au moins jusqu’à dimanche midi, a rapporté l’agence de presse Xinhua mardi soir, ajoutant qu’ils impliqueront “des exercices de tir réel dans six grandes zones maritimes et leur espace aérien entourant l’île de Taiwan.”

Lire la suite La vraie crise de Taiwan ne fait que commencer – WaPo

Les missiles DF-17 mentionnés par Global Times mercredi ont été démontrés publiquement pour la première fois en action par l’armée chinoise le 31 juillet 2022. À cette époque, une vidéo officielle célébrant le 95e anniversaire de la fondation de l’APL présentait un lancement de ce que les médias chinois décrit comme un missile ressemblant au “tueur de porte-avions.”

DF-17, qui signifie Dongfeng (East Wind), utiliserait un planeur hypersonique comme ogive, qui vole cinq fois plus vite que la vitesse du son et a “trajectoire imprévisible.” Selon Global Times, le missile est particulièrement efficace pour frapper “cibles se déplaçant lentement” comme les porte-avions.

La nouvelle survient alors que les tensions autour de Taïwan sont vives. Mardi, Pelosi a visité l’île que Pékin considère comme faisant partie du territoire souverain de la Chine. Le président de la Chambre, qui est le troisième en ligne à la présidence américaine, est devenu le plus haut responsable américain à le faire depuis 1997. La Chine avait auparavant protesté à plusieurs reprises contre cette décision, la qualifiant de provocation.

Lire la suite Le Kremlin commente le risque de “guerre mondiale”

Pékin a réagi au voyage en lançant des exercices militaires autour de Taïwan et en avertissant les États-Unis que la visite de Pelosi aurait “impact sévère” sur les relations bilatérales entre Pékin et Washington.

Depuis 1949, Taïwan est gouverné par des nationalistes vaincus dans la guerre civile chinoise, qui ont évacué le continent avec l’aide des États-Unis. Le gouvernement de Taipei s’appelle la République de Chine (ROC) et n’a jamais officiellement déclaré son indépendance. Washington entretient des liens non officiels étroits avec l’île et vend des armes à Taipei, bien qu’il reconnaisse officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine.