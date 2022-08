La Chine tire des « frappes de missiles de précision » dans le détroit de Taiwan après la fin de la visite controversée de Nancy Pelosi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a affirmé que son armée avait exécuté avec succès des “frappes de missiles de précision” dans le détroit de Taiwan jeudi, un jour après que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ait quitté l’île.

La Chine a condamné à plusieurs reprises la visite de Pelosi à Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, et a menacé de prendre des mesures. Lors de son dernier jour à Taïwan, la marine et l’armée de l’air chinoises ont commencé à mener des exercices militaires dans six zones autour de Taïwan, certaines chevauchant les eaux territoriales de Taïwan.

Les États-Unis ont répondu en déployant plusieurs navires de guerre dans la région.

“Des tirs de missiles de précision armés à longue portée ont été effectués sur des cibles sélectionnées dans la zone orientale du détroit de Taiwan”, a déclaré le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, la branche armée du Parti communiste au pouvoir, dans un communiqué.

LA CHINE LANCE DES EXERCICES MILITAIRES À TIR RÉEL AUTOUR DE TAIWAN AVEC FURIE APRÈS LA VISITE DE PELOSI

“Le résultat escompté a été atteint”, a ajouté l’armée chinoise.

Le commandement militaire n’a pas fourni de détails supplémentaires.

PELOSI DÉFIE LA CHINE LORS DE LA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT TAÏWANAIS TSAI ING-WEN : “NOUS N’ABANDONNERONS PAS NOTRE ENGAGEMENT”

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que ses propres forces militaires surveillaient les mouvements chinois tout en évitant toute confrontation qui pourrait risquer d’aggraver la situation.

PELOSI TAIWAN TRIP : 4 NAVIRES DE GUERRE AMÉRICAINS POSITIONNÉS À L’EST DE L’ÎLE

Le “comportement irrationnel” de la Chine a perturbé la paix et la stabilité dans la région, a déclaré le ministère.

“Les trois branches de service uniront leurs efforts avec tout le peuple pour sauvegarder conjointement la sécurité nationale et l’intégrité territoriale” de Taïwan, selon le communiqué.

L’agence de presse Xinhua, le média officiel chinois, a rapporté que les exercices militaires étaient axés sur “le blocus, l’assaut sur des cibles maritimes, la frappe sur des cibles au sol et le contrôle de l’espace aérien”.

Les exercices devraient se dérouler du jeudi au dimanche.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.