La Chine tient un sommet rare avec la Corée du Sud et le Japon, alliés des États-Unis

SEOUL, Corée du Sud — Le Premier ministre chinois a convenu lundi de relancer la coopération tripartite avec la Corée du Sud et le Japon face aux défis communs, mais a émis une réprimande voilée contre l’expansion de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays avec les Etats-Unis.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Séoul dans le cadre de ce qui était la première réunion trilatérale de ce type entre leurs deux pays depuis plus de quatre ans.

De nombreux experts estiment que le simple fait de reprendre la réunion annuelle au plus haut niveau des deux pays et de s’entendre sur la nécessité d’améliorer les relations est un signe positif pour la coopération entre les trois voisins d’Asie du Nord-Est, alors qu’ils sont tous confrontés à des incertitudes économiques causées par les guerres et l’instabilité à travers le monde. Mais on ne sait pas dans quelle mesure leur coopération sera encouragée, car les trois pays sont confrontés à une série de problèmes complexes de longue date.

Lors d’une conférence de presse conjointe après la réunion, Li a déclaré que la Chine souhaitait coopérer avec la Corée du Sud et le Japon sur les questions économiques, notamment sur les chaînes d’approvisionnement et la reprise des négociations sur un accord de libre-échange à trois.

Yoon a déclaré que les trois dirigeants étaient convenus de promouvoir les échanges humains et culturels, d’établir des réseaux de chaînes d’approvisionnement sûrs et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs en matière d’environnement, de santé et autres. Kishida a déclaré que les trois pays partageaient une grande responsabilité dans la paix régionale et que le Japon présiderait le prochain cycle de la réunion des dirigeants trilatéraux.

Malgré l’ambiance apparemment amicale de la réunion, Li a exprimé à un moment donné l’inquiétude chinoise face aux mesures prises par le Japon et la Corée du Sud pour renforcer leur partenariat de sécurité avec les États-Unis, que Pékin considère comme une tentative de former un bloc pour contenir la Chine.

« Nous devons avoir des dialogues honnêtes pour mieux renforcer la confiance et dissiper les doutes. Nous devons maintenir l’esprit d’autonomie stratégique et maintenir nos relations bilatérales », a déclaré Li dans ses commentaires au début de la réunion avec Yoon et Kishida. « Nous devons promouvoir la multipolarité dans le monde et nous opposer à la formation de blocs ou de camps. »

La Chine se méfie du projet du Japon d’acheter 400 missiles de croisière américains à longue portée Tomahawk et d’autoriser la réparation et l’entretien des navires de guerre américains au Japon pour soutenir leurs opérations dans le Pacifique occidental. L’expansion des exercices militaires entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon a également suscité des protestations de la part de la Chine.

La réunion trilatérale a également été brièvement éclipsée par la notification abrupte par la Corée du Nord au Japon de son intention de lancer un satellite d’ici le début de la semaine prochaine, dans le but apparent de placer son deuxième satellite espion en orbite.

L’ONU interdit tout lancement de satellite par la Corée du Nord, les considérant comme des tests déguisés de la technologie des missiles à longue portée du pays. La Corée du Nord a déclaré avoir besoin de satellites espions pour mieux surveiller la Corée du Sud et les États-Unis et renforcer les capacités d’attaque de précision de ses missiles.

Yoon a appelé à une action internationale sévère si la Corée du Nord poursuit le lancement. Kishida a exhorté la Corée du Nord à retirer son lancement de satellite. Mais Li n’a pas mentionné le plan de lancement, mais a formulé des commentaires généraux sur la promotion de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne par le biais d’une résolution politique.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis exhortent depuis longtemps la Chine – le principal allié et pipeline économique de la Corée du Nord – à utiliser son influence pour persuader le Nord d’abandonner ses ambitions nucléaires. Mais la Chine est soupçonnée d’éviter d’appliquer pleinement les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord et d’envoyer clandestinement des livraisons d’aide à son voisin socialiste et pauvre pour l’aider à rester à flot et continuer à servir de rempart contre l’influence américaine sur la péninsule coréenne.

Lors d’une réunion bilatérale avec Li dimanche, Yoon a demandé à la Chine de contribuer à promouvoir la paix dans la péninsule coréenne, tout en évoquant le programme nucléaire de la Corée du Nord et l’approfondissement de ses liens militaires avec la Russie.

Après avoir rencontré Li dimanche, Kishida a également déclaré aux journalistes qu’il avait exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la situation en mer de Chine méridionale, à Hong Kong et dans la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Il a ajouté que le Japon surveillait également de près l’évolution de la situation dans la région autonome de Taiwan.

Kishida a évoqué l’affirmation militaire de la Chine en mer de Chine méridionale, la répression des mouvements pro-démocratie à Hong Kong et les violations des droits de l’homme contre les minorités du Xinjiang. La semaine dernière, la Chine a également lancé un vaste exercice militaire autour de Taiwan pour montrer sa colère face à l’investiture du nouveau président de l’île, qui refuse d’accepter son insistance selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine.

Lundi, Li n’a toujours pas répondu directement aux accusations extérieures contre les actions chinoises en mer de Chine méridionale ou autour de Taiwan.

« La Chine, le Japon et la Corée du Sud devraient traiter de manière appropriée les questions sensibles et les points de divergence, et prendre soin des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun », a déclaré M. Li. « Et construire véritablement un véritable multilatéralisme. »