La Chine teste une voiture flottante qui utilise des aimants pour planer à 143 mph

Certains trains commerciaux ont utilisé la lévitation magnétique, ou “maglev” – qui consiste à électrifier un champ magnétique pour pousser ou tirer des véhicules à grande vitesse – depuis les années 1980. La Chine, le Japon et la Corée du Sud utilisent tous aujourd’hui des trains maglev. L’année dernière, la Chine a lancé l’année dernière un train à grande vitesse Maglev à Qingdao, dans la province du Shandong, qui peut atteindre un vitesse de pointe de 373 miles par heure.

Théoriquement, la technologie maglev permet des déplacements à grande vitesse sans utiliser autant d’énergie que la puissance du moteur traditionnel en raison d’un manque de friction. La technologie a été proposée pour les projets d’hyperloop de The Boring Company d’Elon Musk et de Virgin Hyperloop One de Richard Branson. Les chercheurs ont exploré le potentiel des voitures maglev pour plus d’une décennieavec Volkswagen concevant un concept de voiture en vol stationnaire en 2012.

Mais les problèmes de sécurité potentiels doivent encore être résolus. Par exemple, que se passe-t-il si une voiture roulant à grande vitesse flotte hors de sa piste magnétique ou est renversée par un véhicule non magnétique ? Il y a aussi la question très difficile de l’infrastructure : la construction d’un réseau national d’autoroutes électromagnétiques prendrait probablement des années et un investissement public massif dans n’importe quel pays, note l’AutomoBlog.

Les défis pourraient valoir la peine d’être surmontés : une “ère du magnétisme” pourrait révolutionner l’industrie de l’énergie et aider à lutter contre le changement climatique, selon une étude de 2018 Poste LinkedIn par George Sassine, vice-président de la State Energy Research and Development Authority de New York.

“Bien que cela ressemble à de la science-fiction, cela pourrait très bien être notre vie quotidienne dans 50 ans”, a-t-il écrit.

