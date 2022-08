La Chine teste un drone “sous-marin volant” “capable de prendre des porte-avions américains” dans le cadre d’une flotte d’engins IA supersoniques

Des scientifiques CHINOIS développent des sous-marins volants conçus pour surgir de l’eau et s’envoler avec des ailes dépliables.

Les sinistres engins furtifs sont destinés à esquiver à la fois le radar et le sonar et pourraient chasser en meute pour tendre une embuscade aux porte-avions, disent les experts.

Un prototype de drone chinois peut naviguer sous l’eau et voler à 75 mph sur des ailes dépliables Crédit : Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing

Un prototype de drone sous-marin volant a déjà été construit et testé dans un laboratoire de recherche de l’Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing, rapporte le South China Morning Post.

Le drone furtif est propulsé par quatre hélices, dont une paire à l’avant qui s’incline.

Il glisse sous l’eau avec une paire de grandes ailes repliées sur le dos, lui donnant une forme sous-marine classique et profilée.

À la surface, les ailes sortent lorsqu’il s’envole dans les airs à 75 mph – deux fois plus vite qu’un drone ordinaire propulsé par des pales de rotor.

Les chercheurs affirment que le drone peut s’approcher lentement d’une cible sous-marine et s’attarder longtemps dans une zone.

Il “consomme peu d’énergie en croisière en mode à voilure fixe, il peut donc effectuer des missions rapides et à longue portée dans les airs”, a déclaré le professeur Ang Haisong dans un journal de recherche.

L’équipe du professeur Ang a construit deux prototypes réduits avec une envergure d’environ 6 pieds 6 pouces, selon leur article.

Des versions plus grandes de la vie réelle auraient un large éventail d’utilisations civiles et militaires telles que l’inspection de mines sous-marines, disent les boffins.

Les experts disent que le véritable avantage est la possibilité d’esquiver les défenses aériennes et maritimes pour lancer des attaques kamikazes surprises.

Pendant ce temps, d’autres équipes chinoises travaillent sur de nombreux autres types de “vaisseaux transmédia”, rapporte le Morning Post.

« Ils sont principalement destinés à des applications militaires. Certains peuvent voler à une vitesse supersonique », a déclaré un chercheur de la Northwestern Polytechnical University à Xian.

Le professeur Ji Wanfeng de l’Université de l’aviation navale de Yantai a déclaré que ce type de navire est l’une des méthodes les moins chères et les plus efficaces pour paralyser les défenses d’une flotte de porte-avions.

Le système de défense multicouche d’un navire de guerre moderne peut abattre environ la moitié des avions, missiles ou drones traditionnels qui approchent, selon une estimation du professeur Ji et de ses collègues.

Mais un vaisseau transmédia peut aller sous l’eau lorsqu’il est détecté par un radar et refaire surface pour esquiver le sonar.

Un petit nombre de ces drones pourrait perturber ou même submerger les défenses d’un navire de guerre, a déclaré le professeur Ji.

Un vaisseau transmédia lancé à une distance de 62 miles avait un taux de survie de près de 100% s’il pouvait voler à plus de 90 mph, a déclaré son équipe dans un article publié dans la revue chinoise Electronics Optics & Control le mois dernier.

Il a ajouté que les drones « peuvent réaliser des frappes efficaces contre les cibles clés de l’ennemi. Il deviendra sûrement un complément puissant aux méthodes et tactiques de combat existantes de l’équipement de la marine chinoise.

Le sous-marin volant construit par l’équipe du professeur Ang a un airbag dans son ventre rempli d’eau pour ajuster la flottabilité afin qu’il puisse se cacher silencieusement à une profondeur donnée sans utiliser ses hélices.

En croisière avec ses ailes repliées, son corps profilé permet moins de traînée et une plus grande mobilité.

Le plus grand défi était pendant le décollage, selon l’équipe d’Ang.

Si le navire sort directement de l’eau, le décollage est instable à cause des vagues de surface et de l’interaction simultanée du drone avec l’air et l’eau.

Pour résoudre ce problème, ils ont développé un mécanisme de contrôle complexe afin que le sous-marin puisse glisser sur les vagues avant de s’élever dans les airs.

Course aux armements

Le moment choisi pour le document de recherche est important car il survient au milieu des craintes accrues que Pékin déclenche une guerre pour s’emparer de Taiwan, une ville autonome.

La semaine dernière, les forces chinoises ont encerclé l’île et tiré un barrage de missiles balistiques lors d’énormes jeux de guerre, craignant de couvrir une éventuelle invasion.

Certains experts pensent que la Chine est désormais en tête de la course mondiale aux armements de haute technologie, car elle investit des milliards dans une gamme terrifiante de nouvelles armes.

L’année dernière, il est apparu que des scientifiques chinois travaillaient secrètement sur des sous-marins furtifs d’IA depuis les années 1990.

Un document de recherche montre comment un prototype pourrait suivre et détruire de manière autonome des cibles sans intervention humaine.

La Chine développe également des drones aériens furtifs, des essaims de drones suicides et des missiles hypersoniques écrémant l’atmosphère pour correspondre à ceux de la Russie.

L’idée d’un sous-marin volant existe depuis les années 1920.

En 1934, l’étudiant en ingénierie soviétique Boris Ushakov a élaboré des plans détaillés pour un avion submersible trimoteur qui pourrait rechercher des navires, puis plonger dans l’eau pour leur tendre une embuscade avec des torpilles.

Mais l’Armée rouge l’a abandonné parce que les composants sous-marins rendaient l’avion trop lourd.

En 1962, l’ingénieur américain de la défense Donald Reid a en fait construit le premier sous-marin volant au monde RFS-1, une machine rudimentaire fabriquée à partir de pièces d’avion récupérées pendant son temps libre.

Le pilote a dû enlever l’hélice avant de plonger sous l’eau pour garder le moteur au sec et a respiré avec un scaphandre autonome.

Mais l’engin n’a volé que sur une courte distance en raison d’une puissance insuffisante, et il n’a pas réussi à obtenir un soutien pour le développer davantage.

À l’époque, Convair développait un hydravion submersible pour l’US Navy mais le projet a été abandonné après des difficultés techniques.

Plus récemment, en 2008, la Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone, d’une valeur de 3 milliards de dollars par an, a annoncé qu’elle acceptait des propositions pour un avion furtif pouvant se transformer en sous-marin d’attaque.

Le drone prototype testé à l’Université de Nanjing en Chine Crédit : Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing

Les chercheurs disent avoir résolu le problème complexe du décollage instable Crédit : Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing

Les sous-marins volants sont idéaux pour tendre des embuscades aux porte-avions tels que l’USS Carl Vinson, selon les experts Crédit : AP