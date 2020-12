Le gouvernement chinois a testé 255 200 personnes dans la ville méridionale de Chengdu pour Covid-19 après qu’un couple de personnes âgées a été diagnostiqué lundi et la recherche des contacts a été achevée pour établir des transmissions potentielles.

La Commission de la santé de Chengdu a annoncé que quatre personnes ont été testées positives et qu’une personne s’est avérée asymptomatique, aux côtés des deux infections initiales. Les six personnes ont été emmenées au centre clinique de santé publique de Chengdu pour y être mises en quarantaine et attendre d’autres tests et traitements.

Afin de contenir rapidement le virus, les autorités sanitaires ont effectué des tests à grande échelle, ont contenu cinq zones du district local, fermé des écoles et des jardins d’enfants et ont ordonné aux élèves et aux enseignants de se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif au test Covid.

Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de travailleurs médicaux en combinaisons de protection contre les matières dangereuses se rassemblant dans la ville pour faciliter les tests de masse obligatoires avant que le virus ne se propage.

Le personnel médical a été mobilisé après la découverte de 4 nouveaux cas de covid à Chengdu😂 pic.twitter.com/As208BZBRt – peterpanza (@ peterpanza1) 9 décembre 2020

Le secrétaire du Comité du Sichuan du Parti communiste chinois, Peng Qinghua, a déclaré que la zone était entrée « Mode temps de guerre » pour réduire le risque d’une épidémie plus large.

La source de la récente épidémie n’a pas été immédiatement révélée, mais les responsables locaux ont déclaré que Covid-19 avait été détecté sur de la nourriture stockée dans un réfrigérateur et sur une planche à découper dans leur propriété.

LIRE LA SUITE: Des centaines de vols annulés suite à une épidémie de coronavirus à l’aéroport de Shanghai

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé estime qu’il n’y a aucune preuve actuelle que le virus puisse être transmis par les aliments ou les emballages.

L’incident de Chengdu, dans le Sichuan, a été la première épidémie de nouveaux cas de Covid-19 dans la ville en neuf mois et survient près d’un an après la détection du virus à Wuhan. La région locale planifie actuellement une campagne de vaccination de masse et les deux millions de personnes à haut risque de la région devraient être vaccinées d’ici la fin de l’année, les groupes restants devant recevoir le vaccin d’ici février.

