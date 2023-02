La Chine teste des relations fragiles avec une pose conflictuelle sur un ballon américain

La Chine a testé “la force et la détermination de Biden – et malheureusement le président a échoué à ce test”, ce qui a conduit la Chine à infliger une “humiliation” au président, a déclaré le sénateur Tom Cotton, un républicain de l’Arkansas. Fox Nouvelles dimanche. Il a allégué que l’administration avait voulu sauver le voyage de Blinken en Chine.

Les politiciens américains ont exprimé leur indignation bipartite à propos du survol. Les républicains ont reproché à Biden de ne pas avoir abattu le ballon avant qu’il ne traverse le pays, tandis que les démocrates ont décrit sa réponse comme mesurée et ferme.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au début de l’année dernière. Crédit:PA

Les liens pourraient être à nouveau testés si Kevin McCarthy, le président républicain nouvellement installé, décide de donner suite à une promesse antérieure de faire son propre voyage à Taipei. Les élections présidentielles aux États-Unis et à Taïwan pourraient encore aggraver les tensions, Biden faisant face à des appels bipartites à faire preuve de force envers Pékin.

La question est maintenant de savoir si les deux parties peuvent trouver un moyen de descendre sans nouvelle escalade. Il a fallu des semaines pour remettre les conversations sur les rails l’été dernier après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi – une démocrate et alliée clé de Biden – s’est rendue à Taiwan. La Chine a répondu en tirant des missiles au-dessus de l’île gouvernée démocratiquement que Pékin revendique comme la sienne.

“Ce n’est qu’un ballon civil, les États-Unis utilisent un canon sur un moustique”, a écrit un utilisateur. Un autre a déclaré: «C’est tellement ironique qu’un ballon perdu ait tellement effrayé les États-Unis. La Chine devrait-elle rendre la pareille en abattant tous les avions ou navires américains non approuvés qui entrent désormais dans l’espace aérien et les eaux territoriales de la Chine ? »

“Les États-Unis trouvent une excuse pour retarder le voyage de Blinken, et la partie chinoise dit également qu’elle ne l’a pas invité”, a-t-il déclaré. “C’est parce qu’ils ne sont toujours pas parvenus à un accord sur beaucoup de choses, et les États-Unis ne changent pas leur politique à l’égard de la Chine, donc les deux parties ont maintenant trouvé une excuse pour reporter le voyage.”

Wang Yiwei, directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin et ancien diplomate chinois, a déclaré que la réponse de Pékin reflétait la nature « fragile » des relations américano-chinoises.

Juste un jour plus tôt, la Chine avait fait preuve d’une rare contrition à propos du ballon, déclarant qu’elle “regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure”. Lors d’un appel avec Blinken, le haut diplomate chinois Wang Yi a mis en garde contre “les conjectures ou le battage médiatique sans fondement”, exhortant les deux parties à gérer leurs différences de manière “calme et professionnelle”.

“La balle est dans le camp de la Chine”, a déclaré Diana Choyleva, économiste en chef chez Enodo Economics, une société de recherche basée à Londres et spécialisée dans la Chine. “Mais Xi peut-il se permettre de faire un geste visiblement conciliant pour apaiser les Etats-Unis ?”

Ja Ian Chong, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université nationale de Singapour, a déclaré que Pékin tentait de trianguler : il veut poursuivre son engagement avec les États-Unis, paraître fort auprès de son public national et maintenir la cohérence après avoir déclaré que le ballon était de nature civile. .

« La dynamique politique au sein de la RPC rend difficile la conciliation avec les États-Unis – eux aussi doivent jongler avec les préoccupations intérieures », a-t-il déclaré, faisant référence au nom officiel de la Chine. “Dans la situation actuelle, même s’il existe une certaine volonté d’améliorer les contacts avec les États-Unis, ce n’est en aucun cas une fatalité.”

Bloomberg

