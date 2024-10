La Chine termine ses exercices près de Taïwan — RT World News

Taipei avait déjà convoqué une réunion de sécurité sur les exercices de « blocus » à grande échelle de Pékin autour de l’île.

L’Armée populaire de libération de Chine (APL) a annoncé l’achèvement de ses exercices militaires conjoints Sword 2024B autour de l’île de Taiwan, a annoncé lundi un porte-parole de l’armée chinoise.

Les exercices conjoints de l’armée, de la marine, de l’aviation et de la force de fusée près de l’île ont été lancés plus tôt dans la journée et ont incité Taipei à organiser une réunion sur la sécurité nationale, exhortant Pékin à « respecter le choix du peuple taïwanais d’un mode de vie démocratique et libre. »

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné ces exercices, appelant Pékin à recourir à ces exercices. « faire preuve de retenue et s’abstenir de porter atteinte à la stabilité régionale » tandis que le ministère de la Défense de l’île a déclaré qu’il déploierait ses propres forces en réponse.

Dans une déclaration partagée par le South China Morning Post, Li Xi, porte-parole du commandement de combat de la zone Est de l’APL, a annoncé que les exercices Joint Sword 2024B, menés au nord, au sud et à l’est de Taiwan, avaient été menés. « terminé avec succès » et a démontré le fort potentiel d’actions conjointes de toutes les branches de l’armée chinoise.

L’armée chinoise avait également déclaré précédemment que les exercices étaient destinés à servir de « une dissuasion sévère contre les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan » et étaient un « opération légitime et nécessaire pour sauvegarder la souveraineté et l’intégrité de l’État ».















L’APL a ajouté que les exercices de lundi comprenaient des exercices axés sur « des patrouilles de préparation au combat air-mer, des blocus de ports et de zones clés, des assauts contre des cibles maritimes et terrestres, ainsi que la prise conjointe d’une supériorité globale, testant les capacités opérationnelles conjointes des troupes du commandement du théâtre. »

Le ministère taïwanais de la Défense avait rapporté que « 25 avions de l’APL, sept navires de la marine de l’APL et quatre navires officiels » opérait autour de l’île lundi matin. Taipei a déclaré avoir déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles en réponse.

Pékin a souligné à plusieurs reprises qu’il considérait l’île autonome de Taiwan comme une partie inaliénable de la Chine selon le principe d’une seule Chine. Le gouvernement chinois a également averti que, même s’il préférerait une unification pacifique, il se réserve le droit de recourir à la force si Taipei cherche à obtenir l’indépendance, notamment avec une aide extérieure.