La Chine tente d’éloigner le troupeau d’éléphants d’une ville de 7 millions d’habitants

Mercredi, le troupeau se trouvait à Yuxi, à environ 20 kilomètres (12 miles) de Kunming, une ville de 7 millions d’habitants, a annoncé l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que les images prises par les drones utilisés pour suivre le troupeau montraient six femelles et trois mâles adultes, trois juvéniles et trois veaux.