Même si nous ne sommes pas encore officiellement en récession, La Chine l’économie est en difficulté. Le secteur immobilier du pays est en crise et représente une part démesurée du marché immobilier du pays. Produit Intérieur Brut (PIB). Non seulement la Chine a construit trop de logements, mais les consommateurs chinois sont aux prises avec d’importantes dettes hypothécaires qu’ils avaient initialement contractées en supposant que que le secteur immobilier ne cesserait de croître.

Si la Chine était capable d’élire un nouveau gouvernement, il aurait plus de contrôle sur les politiques favorables à l’immobilier et pourrait augmenter plutôt la consommation dans d’autres domaines offrant des perspectives de productivité plus intéressantes, comme la santé.

Au lieu de cela, la Chine semble s’en tenir au point de vue de Xi Jinping selon lequel éviter les mesures de relance budgétaire cassera l’habitude du pays d’investir dans l’immobilier. La redistribution des richesses en Chine menacerait également la position du Parti communiste chinois, car elle donnerait davantage de pouvoir à davantage de Chinois, ce qui pourrait conduire à davantage de troubles sociaux.

Cette approche contraste directement avec la façon dont Les États-Unis ont fait face aux conséquences économiques de la pandémie en donner de l’argent aux Américains, ce qui a le plus aidé les pauvres et les chômeurs. Le simple fait de transférer de l’argent aux investisseurs chinois permettrait à la consommation de jouer un rôle plus important dans le PIB chinois par rapport à l’investissement, a écrit Ian Bremmer de GZERO.

Ainsi, au lieu de dépenser pour sortir d’une récession, la Chine cherche à se sortir d’une éventuelle récession future. La Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, a réduit ses taux d’intérêt au début de l’été. Dans son Dernière mesure, il a réduit les réserves obligatoires pour les banques, ce qui pourrait les encourager à prêter davantage.

Cela libérera 500 milliards de yuans (environ 68,7 milliards de dollars) de liquidités pour l’économie chinoise, mais il est peu probable que cela stimule davantage d’emprunts tant que la demande de nouveaux prêts est faible, prédisent les analystes de Bespoke Investment Group. dans un note de recherche.

La Chine peut-elle éviter la récession ?

Les économistes de Bank of America prédisent que les décideurs économiques chinois ne font que commencer à s’attaquer aux difficultés économiques du pays et qu’ils intensifieront leurs efforts en septembre et octobre.

Les plus grandes villes chinoises ont modifié la définition d’un premier acheteur de logement, ce qui permet à certains consommateurs chinois d’obtenir des taux d’intérêt plus bas sur leur dette hypothécaire. Les villes et les banques contrôlées par l’État ont également eu recours à diverses autres mesures d’assouplissement de l’immobilier : réduction des taux de mise de fonds, suppression des restrictions sur l’achat de logements, suppression du contrôle des prix par les promoteurs et émission d’obligations à usage spécial pour la rénovation urbaine.

Sur les marchés des capitaux, la Chine a réduit de moitié les taxes qu’elle impose sur le transfert d’actifs et a assoupli le plafond du financement sur marge à effet de levier, que les traders utilisent pour négocier avec de l’argent emprunté.

Le gouvernement central envisage également de renflouer les véhicules de financement des collectivités locales (LGFV) qui ont soutenu la construction des infrastructures en Chine. selon les médias. Cela pourrait signifier que des obligations de refinancement à usage spécifique seraient émises entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars pour couvrir la dette des gouvernements locaux.

Les ralentissements de l’économie chinoise pourraient encore forcer la main des décideurs politiques et permettre au gouvernement d’assouplir sa politique monétaire, d’augmenter son soutien au logement et de mettre en place des mesures de relance budgétaire destinées à la consommation, ont noté les économistes de la Bank of America.