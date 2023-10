La Chine tente de capitaliser sur le conflit entre le Hamas et Israël au Moyen-Orient

Toutefois, s’aliéner Israël pourrait avoir un coût élevé pour la Chine. Il entretient un commerce lucratif dans le secteur technologique avec le pays, important souvent pour plus d’un milliard de dollars de semi-conducteurs par an d’Israël. Et les efforts de Pékin pour se positionner comme médiateur entre Israël et les Palestiniens pourraient désormais être compromis.

La Chine a « clairement peur d’offenser la partie arabe. Et ils s’inclinent légèrement en direction des Israéliens, mais en faisant cela avec beaucoup de prudence », a déclaré Robert Ford, ancien ambassadeur américain en Syrie et aujourd’hui au Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington. « Les Israéliens auront tendance à considérer cela et à dire qu’il ne s’agit pas d’un arbitre neutre. »

Dans sa première déclaration après les frappes, la Chine a exhorté les deux parties à « faire preuve de retenue » et à adopter une « solution à deux États ».

En réponse, Yuval Waks, un haut responsable de l’ambassade israélienne à Pékin, a exprimé sa déception car il a déclaré qu’Israël considérait la Chine comme un ami. selon un rapport de Reuters.

« Quand des gens sont assassinés, massacrés dans les rues, ce n’est pas le moment d’appeler à une solution à deux Etats », a déclaré Waks aux journalistes dimanche.

Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumerqui était diriger une délégation du Congrès en Chine à partir du week-enda reproché au dirigeant chinois Xi Jinping d’être trop indulgent envers le Hamas.

Pékin semble effectivement essayer d’équilibrer son message pour éviter le pire retour de flamme. Peu de temps après que Schumer ait exprimé sa frustration à Xi, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration. condamnant plus explicitement préjudice aux civils.

Néanmoins, l’approche chinoise dans son ensemble a été bien plus neutre que la position adoptée par les États-Unis et certains pays européens, qui s’est largement concentrée sur la sympathie et le soutien à Israël. Cela correspond à la politique de longue date de Pékin consistant à « non-ingérence » dans les affaires intérieures des autres pays.

L’ambassade de Chine à Washington a refusé de commenter cette histoire.

L’Arabie saoudite et d’autres pays arabes ont publié des déclarations initiales. blâmant essentiellement la politique israélienne pour l’attaque du Hamas – un reflet des forts sentiments pro-palestiniens au sein de leurs populations.

Pékin, cependant, pense probablement à des années à venir et bien au-delà du Moyen-Orient.

Les pays d’Afrique, d’Amérique latine et au-delà voient souvent la lutte des Palestiniens contre l’occupation – ou ce qu’un expert de l’ONU a déclaré est une politique « d’apartheid » israélienne – un peu comme lutter contre la colonisation.

L’Afrique du Sud, par exemple, a publié une déclaration déclarant que « la nouvelle conflagration est née de l’occupation illégale continue des terres palestiniennes, de l’expansion continue des colonies, de la profanation de la mosquée Al Aqsa et des lieux saints chrétiens et de l’oppression continue du peuple palestinien ».

La rhétorique de Pékin pourrait le rapprocher de pays comme ceux-ci qui ont déjà bénéficié des investissements chinois dans les infrastructures, des autoroutes aux nouveaux ports massifs.

Dans les jours qui ont suivi les frappes du Hamas, les médias d’État chinois ont également présenté les États-Unis comme un méchant régional complotant « dans les coulisses » des conflits au Moyen-Orient et ont fait allusion au rôle dirigé par Pékin pour y mettre fin.

Le conflit israélo-palestinien « nécessite un effort collectif plus puissant de la part de la communauté internationale pour le changer », selon le tabloïd Global Times, soutenu par l’État. dit dimanche.

D’une certaine manière, cela s’inscrit dans la manière opportuniste dont la Chine aborde les crises mondiales dans sa quête du statut de superpuissance. Xi en particulier recherche davantage de soutien pour son Initiative de sécurité mondialeune vision alternative à l’ordre international dirigé par les États-Unis.

« De plus en plus [in] Sur toutes ces sortes de questions, lorsqu’il y a un conflit quelque part dans le monde, la Chine y voit une opportunité d’essayer de saper les États-Unis – d’essayer, essentiellement, de tirer sur les États-Unis », a déclaré Michael Singh. un ancien responsable de l’administration George W. Bush possédant une expertise au Moyen-Orient.

Interrogé sur la réaction de la République populaire de Chine, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré mardi : « Nous n’avons pas été entièrement surpris par la réponse de la RPC, compte tenu de son historique de commentaires sur ce genre de questions. »

La Chine soutient depuis longtemps la cause palestinienne. Ce fut l’un des premiers pays à reconnaître un « État de Palestine » et, en juin, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’est rendu en Chine, où il a frappé un accord de partenariat stratégique avec le dirigeant chinois. Xi a profité de l’occasion pour dévoiler sa propre feuille de route en trois points vers la paix israélo-palestinienne. (L’Autorité palestinienne gouverne en Cisjordanie.)

L’attaque du Hamas pourrait faire dérailler pendant des années tout pourparler de paix israélo-palestinien sérieux. Pourtant, la Chine a connu un certain succès dans d’autres efforts visant à jouer le rôle de négociateur au Moyen-Orient.

Plus tôt cette année, la Chine a contribué au rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Ces deux pays restent rivaux, mais tous deux ont historiquement soutenu les droits des Palestiniens, et l’Iran en particulier est un financier et un soutien militaire majeur du Hamas.

Tout cela survient alors que l’Arabie saoudite et Israël, guidés par les États-Unis, discutaient de l’établissement de relations diplomatiques formelles. Israël a également établi ces dernières années de telles relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, signe de l’évolution politique de la région.

En fin de compte, le message de la Chine sur les combats qui ont éclaté ce week-end révèle la faiblesse de sa stature régionale, a déclaré David Satterfield, un ancien haut responsable du Département d’État chargé du Moyen-Orient.

« Les Chinois souhaitent depuis plus d’une décennie se présenter comme les égaux des grands – les États-Unis, l’ONU, le Royaume-Uni et l’UE », a déclaré Satterfield. « Mais mec, ils jouent du troisième, quatrième et cinquième violon. Ce n’est pas parce qu’elle est exclue : la Chine n’a tout simplement pas de poids dans ces questions.»