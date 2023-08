La Chine suspend toutes les importations aquatiques en provenance du Japon

La Chine a suspendu jeudi l’importation de tous les produits aquatiques en provenance du Japon, y compris les fruits de mer comestibles, quelques heures après que son voisin a commencé à rejeter de l’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire en catastrophe de Fukushima.

Exportations de fruits de mer du Japon vers la Chine comprennent la daurade rouge, les pétoncles et le maquereau, selon le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. La Chine est également Le plus grand importateur du Japon de poisson, rapportant 71,7 milliards de yens (493,4 millions de dollars) de poisson en 2022 et 53,56 milliards de yens de crustacés et de mollusques, comme les crabes et les pétoncles.

Le rejet des eaux traitées devait commencer après 13 heures, heure de Tokyo, selon rapports des médias citant société d’électricité publique TEPCO.

Agence des douanes chinoises a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait de « prévenir globalement le risque de contamination radioactive de la sécurité alimentaire, de protéger la santé des consommateurs chinois et d’assurer la sécurité des aliments importés », selon une traduction de Google.

Cette décision prolonge une interdiction antérieure sur les importations des zones entourant immédiatement la centrale nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique dit Jeudi, une équipe sera présente pour surveiller le rejet et évaluer l’application par le Japon de toutes les normes de sécurité internationales pertinentes.

L’AIEA sera présente sur place « aussi longtemps que l’eau traitée sera rejetée », conformément à l’engagement du Directeur général Grossi pour que l’AIEA s’engage avec le Japon sur le rejet des eaux traitées par ALPS avant, pendant et après les rejets d’eau traitée. se produire. »

ALPS fait référence au système avancé de traitement des liquides de Fukushima, qui élimine les matières radioactives des eaux usées avant leur rejet.

Le seul élément radioactif qui ne peut pas être facilement éliminé de l’eau est le tritium, et un porte-parole de l’ambassade du Japon à Londres a déclaré que l’eau à rejeter est « suffisamment purifiée par ALPS jusqu’à ce que la concentration de matières radioactives autres que le tritium soit inférieure à la norme réglementaire ». puis est ensuite dilué avant d’être déchargé.