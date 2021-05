La Chine suspend le dialogue économique avec l’Australie «  indéfiniment  » au milieu d’un crachat au sujet de l’initiative Belt & Road

Dans une déclaration à peine formulée jeudi, le planificateur économique de la Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, le dialogue économique stratégique Chine-Australie serait suspendu indéfiniment.

«Récemment, certains responsables du gouvernement du Commonwealth australien ont lancé une série de mesures visant à perturber les échanges et la coopération normaux entre la Chine et l’Australie en raison de l’état d’esprit de la guerre froide et de la discrimination idéologique». la déclaration lue.

Les liens, et en particulier les relations commerciales, entre les deux États se sont progressivement effilochés ces derniers mois, voyant Pékin menacer de représailles économiques après que Canberra ait exigé une enquête internationale sur les origines de la pandémie de coronavirus, qui a été détectée pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019 .

La relation n’a fait que se détériorer depuis, les autorités australiennes ayant abandonné deux accords précédemment signés entre Pékin et l’État de Victoria pour la Ceinture et la Route de Chine en mars. La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que les contrats étaient « Incompatible avec la politique étrangère de l’Australie ou défavorable à nos relations extérieures », invoquant les pouvoirs créés par la législation adoptée l’année dernière qui permet au FM de mettre son veto aux accords avec d’autres nations.

En réponse, Pékin a déclaré que le mouvement était «Voué à nuire encore davantage aux relations bilatérales», faire bon sur cette prédiction avec la décision de jeudi d’abandonner le dialogue économique.

