La Chine surveille de très près le wargame Taiwan

Xi et ses conseillers auront surveillé de près la façon dont le président américain, la communauté de sécurité nationale américaine et l’OTAN prennent des décisions politiques concernant la guerre. Les Chinois seront désireux de comprendre quelles politiques ou actions russes auraient pu influencer la prise de décision occidentale concernant la guerre, et quelles capacités ont dissuadé l’Occident d’intensifier son soutien ou d’intervenir. Ils auront aussi observé comment outrageusement et brutalement les Russes peuvent se comporter sans que les forces occidentales n’interviennent. Cela informera la prise de décision chinoise sur son niveau d’agression militaire envers Taiwan.

Les décisions de Xi ont un impact significatif sur la posture de défense et de sécurité nationale de l’Australie ainsi que sur nos décisions commerciales et diplomatiques. Bien que la prudence soit de mise pour s’assurer que nous ne reproduisons pas nos perspectives occidentales, il incombe à un établissement de sécurité nationale intelligent d’explorer comment l’Ukraine pourrait faire évoluer la réflexion de Xi sur la réunification avec Taiwan et d’autres aventures militaires potentielles dans la région indo-pacifique.

Le président Xi Jinping et sa Commission militaire centrale ont prêté une attention particulière à la guerre en Ukraine. En effet, les militaires chinois sont devenus très rapidement des adeptes des nouvelles technologies et techniques de combat depuis leur expertise médico-légale. exploration de la victoire américaine dans la guerre du Golfe de 1991 .

Les Chinois auront également observé les opérations d’influence stratégique pendant la guerre. Le discours quotidiens du président Zelenskyson visites du champ de bataille et ses allocutions lors de grands rassemblements internationaux ont été essentielles pour soutenir l’aide militaire, économique, humanitaire et de renseignement de l’Occident.

Pour Xi, il se demandera comment empêcher un président taïwanais de générer une telle influence. L’aide occidentale à l’Ukraine a contribué de manière significative à émousser l’invasion russe et à la vaincre sur le champ de bataille. Les Chinois examineront les moyens d’empêcher de tels efforts de la part des Taïwanais. En même temps, ils semblent avoir réalisé que approches diplomatiques conflictuelles érode l’influence chinoise et cette leçon peut être une raison clé pour modération récente dans les interactions diplomatiques chinoises avec d’autres nations (à l’exception des ballons voyous).

Vladimir Poutine s’adresse au président Xi à Shanghai en septembre. Crédit:Piscine Spoutnik Kremlin

L’exploitation du temps est un autre domaine où le Parti communiste chinois est probablement convaincu qu’il aura tiré les leçons de cette guerre. Alors que le degré de Soutien occidental à la guerre a probablement surpris Poutine et Xi, cette aide a souvent mis du temps à être décidée par les gouvernements et à arriver en Ukraine. Par conséquent, Xi et sa Commission militaire centrale vont affiner leurs plans d’urgence pour Taïwan, et les moyens de distraire les États-Unis et l’Europe, pour retarder leur intervention aussi longtemps que possible.

Et lorsque la géographie est prise en compte, le temps devient une ressource encore plus précieuse dans un scénario taïwanais. L’Ukraine est proche de l’Europe occidentale et l’aide peut être acheminée assez rapidement. D’un autre côté, Taïwan est éloigné du pays le plus proche qui pourrait être en mesure de le soutenir. L’APL ne manquera pas d’exploiter cela.