La Chine supprimera les réglementations de quarantaine COVID-19 pour les voyageurs entrants

La Chine a annoncé lundi qu’elle prévoyait d’abandonner un mandat exigeant que tous les voyageurs entrants de l’étranger soient mis en quarantaine, à compter du 8 janvier, selon des informations.

L’Associated Press a rapporté que l’annonce avait été faite par la Commission nationale de la santé comme le dernier effort pour assouplir les mesures chinoises de contrôle du COVID-19.

Dans les conditions actuelles, tous les passagers entrants sont tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant cinq jours, puis encore trois jours une fois rentrés chez eux.

LA CHINE LUTTE CONTRE UNE VAGUE MASSIVE DE COVID AVEC DES SERVICES D’URGENCE COMPLETS ET DES CRÉMATORIUMS PLEINS: “BEAUCOUP DE PERSONNES MEURENT”

C’est la première étape majeure vers l’ouverture des voyages avec le reste du monde. Avant le changement, les visiteurs devaient être mis en quarantaine jusqu’à trois semaines.

Pourtant, toute personne visitant la Chine de loin doit avoir un test de virus négatif 48 heures avant le départ et porter un masque à bord de son vol, a déclaré un message de la commission chinoise de la santé.

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré le mois dernier que les personnes atteintes de cas asymptomatiques de COVID-19 et celles présentant des symptômes légers peuvent désormais s’isoler à la maison au lieu d’être forcées dans une installation de quarantaine gérée par l’État. De plus, les autorités ont assoupli les exigences de test et les restrictions de voyage à l’intérieur du pays, selon un plan en 10 points publié par l’autorité sanitaire.

LA CHINE SUBIRA PLUS D’UN MILLION DE DÉCÈS PAR COVID EN 2023, UN NOUVEAU MODÈLE PRÉDIT

Les changements apportés à la politique de quarantaine COVID de la Chine interviennent alors que le pays se précipite pour que les personnes de plus de 60 ans se fassent vacciner.

L’Associated Press a rapporté que la Commission nationale de la santé avait annoncé le 29 novembre qu’elle lançait une campagne pour augmenter le taux de vaccination des personnes âgées chinoises afin d’éviter une crise des soins de santé.

Au 23 décembre, le nombre de personnes vaccinées quotidiennement était passé à 3,5 millions à travers le pays, a annoncé la Commission nationale de la santé. Au début de 2021, cependant, des dizaines de millions de vaccins étaient administrés chaque jour contre la grippe.

LA CHINE COMPTE UNIQUEMENT LES DÉCÈS DU COVID-19 DUS À UNE INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

De nombreux Chinois âgés craignent les effets secondaires potentiels tels que les caillots sanguins et la fièvre, qui ont été signalés après avoir été vaccinés.

L’AP a également rapporté que plus de 90% des personnes en Chine ont été vaccinées, bien que seulement 66% des personnes de plus de 80 ans l’aient été.