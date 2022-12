La Chine supprimera la quarantaine pour les voyageurs entrants alors que les règles COVID-19 s’assouplissent davantage

Les habitants de la Chine, coupés du reste du monde pendant trois ans par les restrictions du COVID-19, ont afflué mardi vers les sites de voyage avant la réouverture des frontières, alors même que la hausse des infections mettait à rude épreuve le système de santé et perturbait l’économie.

Les mesures de tolérance zéro – des frontières fermées aux verrouillages fréquents – ont frappé l’économie chinoise depuis le début de 2020, alimentant le mois dernier la plus grande manifestation de mécontentement public du continent depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

Son revirement politique ce mois-ci signifie que le virus se propage désormais en grande partie sans contrôle à travers le pays de 1,4 milliard de personnes.

Les statistiques officielles, cependant, n’ont montré qu’un seul décès par COVID au cours des sept jours précédant lundi, alimentant les doutes des experts de la santé et des résidents sur les données du gouvernement. Les chiffres ne correspondent pas à l’expérience de pays beaucoup moins peuplés après leur réouverture.

Les médecins disent que les hôpitaux sont débordés avec cinq à six fois plus de patients que d’habitude, la plupart étant des personnes âgées. Les experts internationaux de la santé estiment des millions d’infections quotidiennes et prédisent au moins un million de décès par COVID en Chine l’année prochaine.

Néanmoins, les autorités sont déterminées à démanteler les derniers vestiges de leurs politiques zéro-COVID.

Mardi, dans une étape majeure vers l’assouplissement des frontières, acclamée par les marchés boursiers mondiaux, la Chine cessera d’exiger que les voyageurs entrants se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier, a annoncé lundi la Commission nationale de la santé (NHC).

“On a enfin l’impression que la Chine a tourné le coin”, a déclaré le président de l’AmCham Chine, Colm Rafferty, à propos de la levée imminente de la règle de quarantaine.

Il n’y a pas de restrictions officielles pour les Chinois qui se rendent à l’étranger, mais la nouvelle règle leur permettra de rentrer chez eux beaucoup plus facilement.

Les recherches de destinations populaires augmentent

Les données de la plateforme de voyage Ctrip ont montré qu’une demi-heure après l’annonce de l’actualité, les recherches de destinations transfrontalières populaires avaient décuplé. Macao, Hong Kong, le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud étaient les plus recherchés, a déclaré Ctrip.

Les données de Trip.com ont montré que les réservations de vols aller avaient augmenté de 254% tôt mardi par rapport à la veille.

Néanmoins, les Chinois ordinaires et les agences de voyage ont suggéré qu’un retour à quelque chose comme la normale prendrait encore quelques mois, compte tenu des inquiétudes concernant le COVID et des dépenses plus prudentes en raison de l’impact de la pandémie.

Une fois la frontière avec Hong Kong rouverte le mois prochain, les habitants de la Chine continentale pourront prendre des vaccins à ARNm fabriqués par BioNTech, considérés comme plus efficaces que ceux disponibles sur le continent.

Dégrader la gravité du COVID

La classification chinoise du COVID-19 sera également rétrogradée à la catégorie B moins stricte de la catégorie A actuelle de haut niveau à partir du 8 janvier, a déclaré l’autorité sanitaire, ce qui signifie que les autorités ne seront plus obligées de mettre en quarantaine les patients et les contacts étroits et d’imposer des confinements. .

Mais malgré toute l’excitation d’un retour progressif à un mode de vie pré-COVID, il y avait une pression croissante sur le système de santé, les médecins disant que de nombreux hôpitaux sont débordés tandis que les salons funéraires signalent une augmentation de la demande pour leurs services.

REGARDEZ | La Chine assouplit les mesures strictes «zéro COVID» après les manifestations: La Chine assouplit les mesures strictes «zéro COVID» après les manifestations La Chine assouplit ses strictes restrictions COVID-19 à la suite de manifestations, mais cela s’accompagne d’un risque accru d’attraper le virus dans le pays. Les experts préviennent que si la population n’est pas correctement vaccinée, une autre variante pourrait émerger.

Les infirmières et les médecins ont été invités à travailler pendant que les travailleurs médicaux malades et retraités des communautés rurales étaient réembauchés pour aider, ont rapporté les médias d’État. Certaines villes ont du mal à s’approvisionner en médicaments anti-fièvre.

“Certains endroits sont confrontés à une forte pression dans les services d’urgence et les unités de soins intensifs des hôpitaux”, a déclaré aux journalistes un responsable du NHC, Jiao Yahui.

Alors que la deuxième économie mondiale devrait connaître un net rebond plus tard l’année prochaine, elle s’apprête à traverser une période difficile dans les semaines et les mois à venir, car les travailleurs tombent de plus en plus malades.

De nombreux magasins à Shanghai, Pékin et ailleurs ont fermé ces derniers jours, le personnel n’ayant pas pu venir travailler, tandis que certaines usines ont déjà envoyé nombre de leurs travailleurs en congé pour les vacances du Nouvel An lunaire de fin janvier.

La population active toujours touchée par les infections

“La préoccupation d’une distorsion temporaire de la chaîne d’approvisionnement demeure car la main-d’œuvre est touchée par les infections”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant que leur suivi du trafic du métro dans 29 villes a montré que de nombreuses personnes restreignaient leurs mouvements à mesure que le virus se propage.

La levée des restrictions de voyage est positive pour l’économie de 17 billions de dollars, mais de fortes mises en garde s’appliquent.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que son pays exigerait un test COVID-19 négatif pour les voyageurs en provenance de Chine continentale. Le gouvernement limiterait également les compagnies aériennes augmentant leurs vols vers la Chine, a-t-il déclaré.

“Les voyages internationaux … vont probablement augmenter, mais il faudra peut-être encore de nombreux mois avant que les volumes ne reviennent au niveau d’avant la pandémie”, a déclaré Dan Wang, économiste en chef à la Hang Seng Bank China.

“Le COVID continue de se propager dans la plupart des régions de Chine, perturbant considérablement l’horaire de travail normal. La perte de productivité est importante.”