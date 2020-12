Les autorités chinoises ont limité l’accès à plus de 100 applications mobiles qui, selon elles, diffusent des contenus offensants liés à la prostitution, à la pornographie, à la violence et aux jeux d’argent.

L’annonce a été faite mardi par l’Administration chinoise du cyberespace. Toutes les applications incriminées ont enfreint une ou plusieurs lois sur la cybersécurité, a déclaré le chien de garde sans fournir plus de détails.

La purge est intervenue dans le cadre d’une campagne lancée début novembre en réponse au mécontentement du grand public à l’égard des applications offensives, a déclaré l’administration, signalant que davantage de programmes seront bloqués à l’avenir. Le chien de garde a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes d’utilisateurs en ligne concernant « Obscène, pornographique et violent » du contenu diffusé sur les applications interdites, qui auraient été utilisées pour promouvoir des activités illicites telles que le jeu et la prostitution.

L’application la plus populaire parmi les programmes purgés est sans doute la version mobile du site Web de voyage TripAdvisor basé aux États-Unis. L’application propose des réservations d’hôtels et d’hébergement en ligne, des réservations de transport et d’autres services, et permet également aux utilisateurs de partager leurs propres avis. Le chien de garde chinois n’a pas précisé quel contenu sur TripAdvisor il jugeait illégal.

