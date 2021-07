La Chine supprime les amendes pour les familles qui ne respectent pas les limites de l’accouchement

La Chine a commencé à assouplir sa politique stricte de l’enfant unique il y a environ six ans après l’avoir imposée dans les années 1980.

Cela signifie que pendant plus de trois décennies, les autorités locales cherchant à atteindre les objectifs de population ont souvent pris des mesures sévères telles que des avortements forcés et la stérilisation. La préférence des familles pour les garçons, en particulier dans les zones rurales et agricoles, a entraîné un important déséquilibre entre les sexes.

Les familles violant la politique de l’enfant unique, puis celle des deux enfants, s’exposaient à de lourdes amendes et à des difficultés à trouver un emploi. Aussi récemment que l’année dernière, les médias d’État ont rapporté les autorités locales ont infligé une amende de 718 080 yuans (112 200 $) à une famille pour avoir sept enfants.