La CHINE a signalé son premier décès de Covid en huit mois alors que des experts de l’Organisation mondiale de la santé arrivent dans le pays pour commencer une enquête sur l’origine de la pandémie.

Une équipe de dix virologues et autres scientifiques de l’OMS passera environ un mois à Wuhan – où les premiers cas de Covid-19 ont été détectés il y a un an – pour enquêter sur la façon dont le virus mortel s’est installé.

Les experts enquêteront sur les affirmations selon lesquelles le virus est passé d’animaux à humains ailleurs en Chine avant que les premiers cas ne soient détectés sur le marché humide de Huanan à Wuhan fin 2019.

L’enquête intervient alors que la Commission nationale de la santé de Chine a signalé jeudi 138 autres infections – le total le plus élevé en une journée depuis mars de l’année dernière.

Le radiodiffuseur d’État CGTN a montré l’avion transportant l’équipe de l’OMS arrivant de Singapour à des responsables chinois en tenue de protection intégrale, a rapporté France24.

La mission tant attendue intervient après que l’OMS eut été en pourparlers avec la Chine depuis juillet, mais les experts se sont d’abord vu refuser l’entrée le 6 janvier.

L’enquête hautement politisée vise à savoir où et quand la pandémie de Covid-19 a commencé, alors que la Chine tente de détourner les projecteurs du pays qui est le catalyseur.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré récemment que « de plus en plus de recherches suggèrent que la pandémie a probablement été causée par des épidémies distinctes dans plusieurs endroits du monde », a rapporté l’AFP.

L’équipe enquêtera également sur les allégations selon lesquelles le virus proviendrait d’une fuite de laboratoire, a révélé l’expert de l’OMS, le professeur Dominic Dwyer.

La Chine affirme que son nombre relativement bas de décès – qui s’élève actuellement à 4 635 sur le continent – est le résultat de verrouillages stricts et de tests de masse.

Mais le nombre de morts a été fortement contesté par les habitants et certains experts, affirmant qu’il pourrait être jusqu’à dix fois plus élevé en raison de l’embarras des hôpitaux et de la sous-déclaration.

Peter Ben Embarek, chef d’équipe pour la mission de l’OMS, a averti que «cela pourrait être un très long voyage avant que nous ne comprenions pleinement ce qui s’est passé».

L’expert en zoonotiques – la transmission de virus d’animaux à l’homme – a déclaré qu’il pensait qu’il serait possible de faire les investigations nécessaires pendant le voyage après une quarantaine obligatoire de deux semaines.

«Après les deux semaines [quarantine], nous pourrions nous déplacer et rencontrer nos homologues chinois en personne et nous rendre sur les différents sites que nous souhaiterions visiter », a-t-il déclaré.

Pékin a fait valoir que bien que Wuhan soit l’endroit où le premier groupe de cas a été détecté, ce n’est pas nécessairement l’origine du virus.

«Je ne pense pas que nous aurons des réponses claires après cette mission initiale, mais nous serons en route», a ajouté Embarek.

«L’idée est de faire progresser un certain nombre d’études qui ont déjà été conçues et décidées il y a quelques mois pour nous permettre de mieux comprendre ce qui s’est passé.»

Cela pourrait être un très long voyage … vers une compréhension complète Peter Ben Embarek

Embarek travaille avec une équipe de crack du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie, d’Allemagne, du Japon, de Russie, des Pays-Bas, du Qatar et du Vietnam pour découvrir la vérité derrière la propagation explosive de la pandémie.

Leur voyage intervient alors que plus de 20 millions de personnes sont bloquées dans le nord de la Chine et qu’une province a déclaré l’état d’urgence alors que le nombre de Covid-19 augmente à nouveau.

Alors que les infections se propagent, le nord-est du Heilongjiang a déclaré mercredi un «état d’urgence», disant à ses 37,5 millions d’habitants de ne pas quitter la province à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Selon la Commission nationale de la santé, 43 nouveaux cas ont été enregistrés dans la province du Heilongjiang, la plupart étant concentrés près de la capitale, Harbin.

81 autres infections ont été enregistrées dans la province du Hebei près de Pékin – dont 75 dans sa capitale Shijiazhuang – et 14 en dehors de la Chine.

La Chine a révélé son premier décès à Covid en environ huit mois depuis que le 17 mai était une patiente de la province du Hebei, dans le nord de la Chine, qui avait une maladie sous-jacente et était «extrêmement malade» avant de mourir mercredi après-midi.

Les experts disent que le cas n’est « pas une indication directe que le virus est devenu plus pathogène », a rapporté Global Times.

Alors que la nouvelle du dernier décès émergeait, le hashtag «Nouveau virus mort au Hebei» a rapidement été visionné 100 millions de fois sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo.

«Je n’ai pas vu les mots« mort virale »depuis si longtemps, c’est un peu choquant! J’espère que l’épidémie peut passer bientôt », a écrit un utilisateur.

La Chine a désespérément besoin d’annuler tout pic au moment où le Nouvel An lunaire approche, dans moins d’un mois le 12 février.

Les responsables exhortent les gens à ne pas voyager, certains itinéraires étant suspendus et les écoles se terminant une semaine plus tôt pour réduire les risques d’infection.

L’enquête de l’OMS intervient alors que les cas recommencent à monter en flèche à travers l’Europe, l’Italie annonçant une prolongation de son état d’urgence jusqu’à au moins fin avril.