La Chine subira plus d’un million de décès par COVID en 2023, selon un nouveau modèle

La Chine pourrait connaître plus d’un million de décès causés par la propagation du COVID l’année prochaine, selon une nouvelle projection.

L’Institut américain de métrologie et d’évaluation de la santé (IHME), basé aux États-Unis, a annoncé vendredi que la décision de Pékin de lever brusquement les restrictions visant à lutter contre sa propagation pourrait faciliter un pic et une propagation rapides du virus, provoquant de nombreux décès.

Un pic d’infection imminent pourrait toucher environ un tiers de la population chinoise et causer environ 322 000 décès d’ici le 1er avril, a déclaré le directeur de l’IHME, Christopher Murray, selon Reuters.

La Chine détenait auparavant certaines des restrictions COVID les plus strictes au monde et affirmait avoir maintenu un taux de mortalité proche de zéro depuis le début de la pandémie mondiale en 2019. La Chine a levé les restrictions au début du mois à la suite d’émeutes et de manifestations publiques.

Une augmentation de plus d’un million de décès dépasserait de loin le nombre total de décès pandémiques en Chine, car elle rapporte officiellement n’avoir que 5 235 décès au cours des trois dernières années.

“Depuis l’épidémie initiale de Wuhan, la Chine n’a signalé aucun décès. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers Hong Kong pour avoir une idée du taux de mortalité par infection”, a déclaré Murray vendredi lors de la publication des projections de l’IHME.

À titre de comparaison, les États-Unis signalent officiellement plus de 1,1 million de décès par COVID, qui comprenaient une période de décembre 2021 à janvier 2021 où il y avait en moyenne des milliers de décès par jour.

En Europe, le Royaume-Uni signale un peu moins de 200 000 décès ; L’Italie rapporte un peu plus de 180 000 décès ; La France et l’Allemagne rapportent environ 160 000 décès chacune ; et l’Espagne et le Portugal rapportent avoir 116 000 et 25 000, respectivement, selon Worldometers.

“Personne ne pensait qu’il s’en tiendrait au zéro-COVID aussi longtemps qu’il l’a fait”, a ajouté Murray, qui a déclaré que les cas de COVID ont finalement augmenté en raison du fait que la variante Omicron était plus contagieuse.

Le modèle IHME utilise les taux de vaccination fournis par le gouvernement chinois et les mesures de la population pour déterminer comment le taux d’infection augmente.

Un autre modèle de prédiction montre un nombre similaire de décès, dans un laps de temps plus accéléré.

La levée des restrictions COVID et la réouverture simultanée des régions de décembre 2022 à janvier 2023 entraîneraient 684 décès par million de personnes – soit 964 000 décès – pendant cette période, selon un article publié mercredi par l’Université de Hong Kong, a rapporté Reuters.

Le document n’a pas encore été évalué par des pairs.

Une autre prévision de chercheurs de l’École de santé publique de l’Université Fudan de Shanghai prévoyait qu’une propagation illimitée de la vague de COVID entraînerait 1,55 million de décès en six mois.

Pékin continue d’encourager sa population à être prudente et à rester vaccinée et renforcée.