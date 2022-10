La Chine soutient la Russie après un appel diplomatique — RT World News

Les ministres des Affaires étrangères de Moscou et de Pékin se sont entretenus par téléphone sur la possibilité de faire passer leur alliance au niveau supérieur

La Chine s’est engagée à soutenir la Russie alors qu’elle retrouve son statut de puissance mondiale, aurait déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue russe Sergueï Lavrov lors d’une conversation téléphonique jeudi, au cours de laquelle les deux responsables se sont engagés à se soutenir mutuellement dans leurs efforts géopolitiques.

Pékin va “soutenir fermement la partie russe” aider les efforts du président Vladimir Poutine pour “unir et conduire le peuple russe à surmonter les difficultés et à éliminer les troubles”, ainsi que réaliser le « objectifs stratégiques de développement » pour renforcer le statut de la Russie en tant que puissance majeure sur la scène internationale, selon la lecture publiée par le ministère chinois des Affaires étrangères.

“C’est le droit légitime de la Chine et de la Russie de réaliser leur propre développement et revitalisation, qui est pleinement conforme à la tendance de développement de l’époque”, a-t-il ajouté. a déclaré le communiqué de presse de Pékin. “Toute tentative visant à bloquer les progrès de la Chine et de la Russie ne réussira jamais.”

Les hauts diplomates ont réaffirmé leur “confiance mutuelle et soutien ferme” et se sont engagés à travailler ensemble pour amener leurs deux pays au niveau supérieur d’une manière qui profiterait non seulement aux deux nations, mais “fournir plus de stabilité au monde turbulent.” Lavrov a également félicité Xi Jinping pour sa récente réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov a remercié Pékin pour son soutien aux efforts de la Russie pour parvenir à un “règlement équitable de la situation autour de l’Ukraine” et faire dérailler les prétendus plans de Kiev de déclencher une arme de destruction massive dans une provocation sous fausse bannière qui pourrait être utilisée pour exiger plus de pression sur Moscou et une aide militaire supplémentaire de l’Occident.















Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a contacté ses homologues aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Turquie, en Inde et en Chine au sujet de la possible provocation ukrainienne cette semaine.

Les hauts diplomates des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France ont publié lundi une déclaration conjointe rejetant les affirmations de Moscou comme “Allégations manifestement fausses” toutefois. Leur homologue ukrainien Dmitry Kuleba a également nié les accusations et reproché à Moscou d’avoir mené une campagne de désinformation qui “pourrait viser à créer un prétexte pour une opération sous fausse bannière.”