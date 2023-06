La Chine soutient la « juste cause » de la Palestine

Le président Xi a déclaré que tout accord de paix avec Israël doit impliquer la création d’un État palestinien indépendant

Le président chinois Xi Jinping a déclaré qu’il était prêt à promouvoir des pourparlers de paix entre Israël et la Palestine en vue d’établir un État palestinien indépendant. Ces derniers mois, Pékin est devenu un puissant médiateur au Moyen-Orient et un pacificateur potentiel en Ukraine.

Xi Jinping a rencontré mercredi le président palestinien Mahmoud Abbas au Grand Palais du Peuple à Pékin. « Nous sommes de bons amis et partenaires » a déclaré le dirigeant chinois à Abbas, ajoutant que son gouvernement avait « toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes ».

Selon les médias d’État chinois, Xi a dit à Abbas qu’il était « désireux de jouer un rôle actif pour aider la Palestine à parvenir à la réconciliation interne et à promouvoir les pourparlers de paix ».

« La solution fondamentale à la question palestinienne réside dans la création d’un État palestinien indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale », a déclaré Xi, réitérant le soutien de longue date de la Chine à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 1967 exigeant qu’Israël se retire des territoires occupés pendant la guerre israélo-arabe.

Israël rejette cette résolution et ses troupes continuent d’occuper la Cisjordanie et Jérusalem-Est, construisant des colonies illégales dans la première et considérant la seconde comme faisant partie de sa capitale. Bien que les troupes israéliennes se soient retirées de Gaza en 2005, elles maintiennent un blocus quasi total sur la bande densément peuplée.

Les pourparlers de paix visant à parvenir à une solution à deux États – dans laquelle les Palestiniens auraient la pleine souveraineté sur Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est – ont échoué en 2014. Le président américain Joe Biden soutient publiquement cette solution, mais reconnaît Jérusalem-Est comme la capitale, et malgré ses critiques envers les implantations israéliennes en Cisjordanie, a bloqué les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour condamner formellement cette politique.

En avril dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a eu des conversations séparées avec des diplomates israéliens et palestiniens, déclarant par la suite que Pékin était prêt à aider aux négociations. Cette offre est intervenue moins d’un mois après que Xi eut négocié la reprise des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite après un gel de sept ans.

L’accord a représenté la première incursion réussie de la Chine dans la diplomatie du Moyen-Orient, une arène dans laquelle les États-Unis ont agi pendant des décennies en tant que principal influenceur. Il a également établi la Chine comme un intermédiaire crédible, à un moment où Pékin cherche un soutien international pour sa feuille de route en 12 points pour résoudre le conflit en Ukraine.

Pour Abbas, la rencontre avec Xi visait également à obtenir des avantages tangibles à court terme. Les deux dirigeants ont signé mardi plusieurs accords de coopération bilatéraux, Abbas déclarant que « Nous apprécions particulièrement l’engagement de la partie chinoise à financer un certain nombre de projets de développement présentés par la Palestine. »